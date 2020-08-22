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    • Ekonomi
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    • 22.08.2020 14:13
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    Dünyanın en büyük bankalarından SEB'den flaş açıklaması: Türk Lirası istikrar kazanacak

    İsveç'in ve dünyanın en büyük bankalarından olan SEB'in Strateji Başkanı Per Hammarlund, 'nin 'de bulmasıyla ilgili yorumlarda bulundu. Hammarlund, "Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacı azalacak, Türk Lirası istikrar kazanacak" dedi.

    Dünyanın en büyük bankalarından SEB'den flaş Türkiye açıklaması

    İsveç devlet radyosu SR, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmesini okuyucularına analistlerin değerlendirmeleriyle duyurdu.

    "Türkiye tarihinin en büyük doğal gazını buldu" başlığını kullanan SR'ye açıklamada bulunan Hammarlund, doğal gazın bulunmasının Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacını azalacağını ve Türk lirasının istikrar kazanacağını belirtti.

    Türkiye'nin enerjiden dolayı cari açığına dikkati çeken Hammarlund, "Ülke yerli enerjisini üretebilirse cari açık kapanır. Türk lirası da istikrar kazanırken, yurt dışından borçlanmaya ihtiyaçta daha da azalır" yorumunda bulundu.
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