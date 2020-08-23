Kredi Notu Nasıl Belirleniyor?

Kredi notu, bankalarla olan ilişkinizin analizi sonucunda belirleniyor. Kredi kartlarınızın ve daha önce kullandığınız kredilerin ödemeleri, gelir gider durumunuz, şimdiye kadarki kredi başvurularınız, kredi kullanma yoğunluğunuz gibi etkenler kredi karnenizi oluşturuyor.

1 ile 1900 arasında puan aralığı olan kredi notu, en riskli, orta riskli, az riskli, iyi ve çok iyi olarak sınıflandırılıyor. Kredi notu 900'ün altında olduğunda bankalar kredi vermeye pek yanaşmıyor. Kredi almak için genel olarak ideal not 1200 ve üstü olarak görülüyor. 1500'ün üzeri ise rahat kredi kullanıyor.

Herkesin Kredi Notu Olur Mu?

Kredi kartı kullanan, daha önce herhangi bir kredi çekten, kredili mevduat hesabı olan ya da kredi kullanan birine kefil olan herkesin kredi sicili oluşmuş demektir.