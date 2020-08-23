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    • Ekonomi
    • 23.08.2020 10:13
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    • 23.08.2020 10:13
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    dev rezerve 4 aşamalı bu planla ulaşacak!

    Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'deki dev rezerv için 4 aşamalı plan uygulanacak. Hedef, Cumhuriyet'in 100. yılında 'yi gazla buluşturmak.

    Türkiye dev rezerve 4 aşamalı bu planla ulaşacak!

    Tuna-1 Lokasyonu'nun çevresinde tespit kuyuları açılarak, yeni rezerv alanı olup olmadığı tespit edilecek. Bölgedeki tüm rezervin net olarak hesaplanmasının ardından kapasiteye ve gazın bulunduğu alanın büyüklüğüne göre kule ve platform kurulumları hesaplanacak.

    'J TİPİ' DÖŞEME GEMİSİ

    Ardından ise doğal gazı borulara vermek için arındırıcı bir tesis inşa edilecek. Doğal gaz yer altından çıkarıldığında içerisinde yer alan sülfür ve su gibi maddelerin boruları aşındırması nedeniyle doğal gaz doğrudan borulara verilemiyor. Son olarak keşfin kıyılarına çıkarılması için boru hattı döşenecek. Boruların 'a çıkarılması planlanırken, 175-200 km deniz altından boru döşenmesi gerekecek.

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