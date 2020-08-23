SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye yeni ödeme ve yeni kazançlar olabilir. Bu anlamda 2020'de pek çok kazanım elde eden emekliler, 2021'i de merakla bekliyor. Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak emekliler, Ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakından izliyor.