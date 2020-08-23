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    • Ekonomi
    • 23.08.2020 15:20
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    • 23.08.2020 15:20
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    ! indirimli ürünlerde bu Salı hangi ürünler var?

    yayınlandı ve incelenmeye başlandı. Vatandaşlar her hafta Salı ve Cuma günleri gelen özel ürünleri merak ediyor ve araştırması yapıyor. Peki indirimli ürünlerde bu Salı hangi ürünler var? Bu hafta çoğunlukla kadın, erkek ve çocuklar için pijama, çorap, iç giyim ürünlerine yer verilmiş. İşte incelemek isteyenler için güncel katalog…

    BİM aktüel katalog 25 Ağustos 2020! BİM aktüel indirimli ürünlerde bu Salı hangi ürünler var?

    BİM aktüel katalog 25 Ağustos 2020 yayında ve sizler için haberimizde derledik. Peki birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla sunan BİM aktüel katalogta bu hafta neler var? Salı sabahı erken saatlerde markete gidecekler şimdiden kataloğu inceleyerek alacaklarını belirliyor. İç giyimin yanı sıra korse almak isteyenler için de fırsatlar var. İşte 25 Ağustos Salı BİM aktüel katalog…

    Çizgili Kadın Pijama Takımı

    Agraflı Kadın Korse

    Desenli Erkek Boxer

    2'li Fiyonklu Soket Bebek Çorap

    5'li Çantalı Çocuk Çorap

    Pamuklu Külotlu Kız Çocuk Çorap

    2'li Kız-Erkek Çocuk Atlet

    Korsajlı Çıtçıtlı Kadın Body
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel katalog 25 Ağustos 2020! BİM aktüel indirimli ürünlerde bu Salı hangi ürünler var?
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