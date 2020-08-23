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    • Ekonomi
    • 23.08.2020 16:18
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    • 23.08.2020 16:18
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    ! ürün kataloğunda bu hafta neler var?

    yayınlanır yayınlanmaz merak edilerek incelenmeye başlandı. Vatandaşlar birbirinden çeşitli ve güzel ürünlerin sunulduğu kataloğunu her hafta Perşembe günü heyecanla bekliyor. Peki A101 aktüel ürün kataloğunda bu hafta neler var? Özellikle elektronik ürünler, beyaz eşyalar, küçük ev aletlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor.

    A101 aktüel kataloğu 27 Ağustos Perşembe! A101 aktüel ürün kataloğunda bu hafta neler var?

    A101 aktüel kataloğu yayınlandı ve sizler için haberimizde derledik. Her hafta Perşembe günleri birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor. A101 aktüel kataloğunda bu hafta elektronik aletle fiyat avantajlarıyla ön plana çıkıyor. Mutfak gereçleri, tencere ve tabak çeşitleri de dikkat çekiyor. Markete gitmeden önce alacaklarını belirlemek isteyenler için 27 Ağustos Perşembe A101 aktüel kataloğunu haberimizde derledik.

    elektronik fırsatları

    Masa ve sandalye seti

    Tencere seti fırsatları

    Mutfak gereçleri

    Tabak çeşitleri

    Kulaklık fırsaları

    Servis ürünleri

    5 raflı kitaplık

    Beyaz eşya fırsatları
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel kataloğu 27 Ağustos Perşembe! A101 aktüel ürün kataloğunda bu hafta neler var?
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