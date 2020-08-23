A101 aktüel kataloğu 27 Ağustos Perşembe! A101 aktüel ürün kataloğunda bu hafta neler var?

A101 aktüel kataloğu yayınlandı ve sizler için haberimizde derledik. Her hafta Perşembe günleri birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor. A101 aktüel kataloğunda bu hafta elektronik aletle fiyat avantajlarıyla ön plana çıkıyor. Mutfak gereçleri, tencere ve tabak çeşitleri de dikkat çekiyor. Markete gitmeden önce alacaklarını belirlemek isteyenler için 27 Ağustos Perşembe A101 aktüel kataloğunu haberimizde derledik.