Fiyatlar her cebe uygun! 9 ildeki TOKİ fırsatlarını kaçırmayın hemen daire sahibi olun

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından vatandaşlara yeni uygun fiyatlı daire satışları resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için kurasız, uygun fiyattan 9 ilde toplam 400 konutun satışa çıkarıldığını açıkladı. Uygun fiyatlı 2+1 ile 3+1 konutlar için başvuru yapacak olanlar fırsata dair detayları öğrenmek istiyor. Konutların fiyatları ise 120 bin liradan başlayıp 260 bine kadar çıkıyor. İşte konutlara dair merak edilen detaylar ve fiyatları...

TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlere başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılıyor. Başvurular, her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Alıcılar, açık satışın başladığı günde yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.