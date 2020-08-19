Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, "Köylerinde suyu, elektriği olmayan bir Türkiye tablosundan, Bugün güneş paneli üreten, üstelik milli enerji stratejisiyle kendi kendine yetebilen bir Türkiye tablosuna gelmek...Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük bağımsızlık adımıdır. Elhamdülillah" değerlendirmesinde bulundu.

Köylerinde suyu, elektriği olmayan bir Türkiye tablosundan, BUGÜN güneş paneli üreten, üstelik milli enerji stratejisiyle kendi kendine yetebilen bir Türkiye tablosuna gelmek...

Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük BAĞIMSIZLIK adımıdır.

Elhamdülillah👏👏👏 pic.twitter.com/zSV8wfu77u — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 19, 2020