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    • Ekonomi
    • 19.08.2020 17:32
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    • 19.08.2020 17:54
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    Son dakika: 'tan bağımsızlık açıklaması

    Son dakika haberi... , "Köylerinde suyu, elektriği olmayan bir tablosundan, Bugün üreten, üstelik milli stratejisiyle kendi kendine yetebilen bir Türkiye tablosuna gelmek...Bu bir başarıdır, bu de atılmış en büyük bağımsızlık adımıdır. Elhamdülillah" dedi.

    Bu en büyük bağımsızlık adımıdır

    Son dakika haberi... sosyal medya hesabından, "Köylerinde suyu, elektriği olmayan bir Türkiye tablosundan, Bugün güneş paneli üreten, üstelik milli enerji stratejisiyle kendi kendine yetebilen bir Türkiye tablosuna gelmek...Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük bağımsızlık adımıdır. Elhamdülillah" değerlendirmesinde bulundu.

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