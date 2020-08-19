Gümüş fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Gümüş altınla benzer şekilde toparlanma çabası içerinde olduğu bir günü geride bırakırken, performans olarak öne çıkan kıymetli maden oldu. Peki, 18 Ağustos Kapalıçarşı canlı gümüş alış satış fiyatları kaç TL? İşte piyasalarda son durum...

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GÜMÜŞ ALIŞ(TL): 6,50

GÜMÜŞ SATIŞ(TL): 6,51