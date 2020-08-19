Gümüş fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Gümüş altınla benzer şekilde toparlanma çabası içerinde olduğu bir günü geride bırakırken, performans olarak öne çıkan kıymetli maden oldu. Peki, 18 Ağustos Kapalıçarşı canlı gümüş alış satış fiyatları kaç TL? İşte piyasalarda son durum...
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GÜMÜŞ ALIŞ(TL): 6,50
GÜMÜŞ SATIŞ(TL): 6,51
ALTIN 2,000 DOLARIN ALTINA DÖNDÜ
Altın fiyatları yeniden yükseldiği 2,010 doların üzerinden 2,000 dolar düzeyinin altına dönerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi'nin Çarşamba günü yapılacak toplantısı öncesi 46 dolar üzerine yükselen Brent bu düzeyde hareket ediyor.
Yatırımcıların yeniden güvenli liman arayışlarıyla değerli metallere yönelmesinin ardından, gümüş yüzde 3.0'e yakın artışla yeniden 28 doların üzerine çıkan gümüş de, 28 doların altına çekildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.43 düşüşle 46.13 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.88 düşüşle 42.73 dolar,
- altın yüzde 0.57 artışla 1,996.55 dolar,
- gümüş yüzde 1.09 artışla 27.78 dolar,
- bakır yüzde 1.31 artışla 6,449.00 dolar,
- platin yüzde 0.09 düşüşle 954.75 dolar,
- paladyum yüzde 1.39 düşüşle 2,169.60 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 476 liraya, çeyrek altın 788 liraya, Cumhuriyet altını da 3,138 liraya yükseldi.