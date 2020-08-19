Piyasaların kapanış saatlerinden itibaren halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak tarif edilen altın fiyatları merakla sorgulanıyor. Altının ons fiyatına paralel dün değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 474,6 liradan tamamladı. Bu kapsamda güncel altın fiyatlarını arama motorları üzerinden sorgulayan vatandaşlar "Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte 19 Ağustos CANLI altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|473,10
|473,30
|465,60
|465,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.119,00
|3.140,00
|3.068,00
|3.089,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|431,70
|435,70
|425,00
|429,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.047,00
|3.067,00
|2.999,00
|3.019,00
|Yarım Ziynet
|1.524,00
|1.534,00
|1.499,00
|1.509,00
|Çeyrek Ziynet
|762,00
|767,00
|750,00
|755,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,58 azalışla 465,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.089,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,58 düşüşle 465,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 471 BİN 650 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 471 bin 650 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 469 bin 500, en yüksek ise 478 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 düşüşle 471 bin 650 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 981 milyon 727 bin 811 lira, işlem miktarı ise 2.109,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 992 milyon 16 bin 878,52 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.968,08 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.968,08 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,33 azalışla 471 bin 650 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3426 lira, satışta 7,3720 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3628 lira, satışta 7,3923 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,82'den, bileşik getirisi de yüzde 13,23'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1900, sterlin/dolar paritesi 1,3186, dolar/yen paritesi de 105,70 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,02 artışla 45,50 dolardan işlem görüyor.