Piyasaların kapanış saatlerinden itibaren halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak tarif edilen altın fiyatları merakla sorgulanıyor. Altının ons fiyatına paralel dün değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 474,6 liradan tamamladı. Bu kapsamda güncel altın fiyatlarını arama motorları üzerinden sorgulayan vatandaşlar "Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte 19 Ağustos CANLI altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?