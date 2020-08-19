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    • Ekonomi
    • 19.08.2020 18:37
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    • 19.08.2020 18:37
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    Borsa, 'ın "müjde" açıklamasıyla yüzde 3 yükseldi

    'da BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı 'ın "müjde" açıklamasıyla yaklaşık yüzde 3 yükselerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.120 seviyesini geçti.

    Borsaya müjde dopingi

    Güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, 'ın cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirmesinin ardından enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.125,80 puana kadar yükselerek günü yüzde 2,95 artışla 1.124,71 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 2,87 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok artan yüzde 6,30 ile elektrik oldu.

    Analistler, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurlarında düşüşler yaşandığını ifade ederek, 7,35 seviyesinde işlem gören dolar/TL'nin, 7,21'e kadar gerilediğini ve şu dakikalarda 7,28 seviyesinde seyrettiğini söyledi.

    Analistler, akşam saatlerinde, toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, yarın yurt ide piyasaların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () Para Politikası Kurulu () toplantısının olacağını, yurt içinde ve dışında yoğun veri gündemi bulunduğunu kaydetti.

    ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.100 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

    AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika inde değişim beklemiyor. Merkez Bankası'nın temmuz ayı toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakmıştı.

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