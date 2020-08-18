625 – 750 TL arası promosyon! Emeklilere ikinci promosyon var mı? Kimler promosyon alabilecek?

Emeklilere ikinci promosyon var mı? Kimler promosyon alabilecek? Emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. Promosyon kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar ne kadar alabileceklerini merak ediyor. Özel bankalar ve kamu bankaları tarafından emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren kişilere promosyon ödeniyor. Peki kimler promosyon alabilecek? İşte, emeklilere promosyon ödemesi hakkında merak edilenler…
EMEKLİLERE İKİNCİ PROMOSYON VAR MI?
Emeklilere ikinci promosyon fırsatı sürüyor. Yeni emekli aylığı bağlananlar da imkandan yararlanıyor. Emeklilere en az 625 lira verilirken, kampanyalarla tutar artabiliyor...
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli.
Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. İkinci ödemeler 3 yıllık taahhüt süresi dolar dolmaz yapılacak.
Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemeyi alacak. Örneğin; 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.
Taahhüt süresi sona eren emekliler, istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilir. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor.
Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.
Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka seçilebiliyor.
Emekli maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor.
Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?
1. Garanti BBVA
Ek ürün koşulu olmadan promosyon ödemesi alabilirsiniz.
Emekli maaşınız 1500 TL'ye kadarsa 800 TL, 1500-2500 TL arasıysa 1000 TL, 2500 TL ve üstündeyse 1200 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
Size özel yüzde 0.99 faiz oranıyla özel ihtiyaç kredisi çekebiliyorsunuz.
2. Halkbank
Brüt 1500 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 500 TL, 1500-2500 TL arasındaki maaşlar için 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaşlar için 750 TL promosyon ödeniyor.
3. ING Bank
Kampanya kapsamında 2250 TL'ye kadar promosyon, 450 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi alabilirsiniz.
"Turuncu Ekstra" ile 750 TL harcama yaptığınız her ay için ekstra 50 TL nakit promosyon alabilirsiniz. Bu kampanya kapsamındaki birikimleriniz için alt tutar ve vade şartı olmadan özel faizlerden yararlanabilirsiniz.
Mobil şube ve internet şubesi üzerinden yaptığınız para transferleri ücretsizdir.
4. Şekerbank
"Kazandıran Emekli Paketi" ile maaş tutarına göre 375 TL ile 450 TL arasında değişen ek promosyonlar ödeniyor.
İki adet otomatik fatura ödeme talimatı verdiğinizde 150 TL ekstra ödeme alabilirsiniz.
Yönlendirdiğiniz her yeni emekli için -10 kişi ile sınırlı- 150 TL ekstra ödeme alabilirsiniz.
5. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
Emekli maaşınız 999 TL'ye kadarsa 850 TL, 1000-1999 TL arasındaysa 925 TL, 2000 TL ve üzeriyse 1000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
Promosyon ödemesi için en az iki adet faturanız için otomatik ödeme talimatı vermeniz gerekiyor.
6. QNB Finansbank
Herhangi bir bankacılık ürününü kullandığınızda 1250 TL'ye kadar varan promosyonlardan yararlanabilirsiniz.
7. Yapı Kredi
Emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi seçen vatandaşlar 1000 TL'ye kadar promosyon ödemesi imkanına kavuşuyor.
"Emeklilik Paketi" kapsamında Yapı Kredi bireysel internet şubesi, mobil uygulama ya da ATM'lerden yapacağınız havalelerde ise ücret muafiyetiniz oluyor.
Ücretsiz olarak düzenli ödeme talimatı verdiğinizde TL birikimleriniz için özel olarak 6 aylık "Hoşgeldin Faizi" alıyorsunuz.
Bireysel ihtiyaç kredisini özel indirimlerle kullanabiliyorsunuz.
Size özel olarak sunulan "Medline" acil sağlık hizmeti üyeliği sayesinde doktorlu ambulans ve telefon aracılığıyla tıbbi danışmanlık hizmetini de 1 yıl ücretsiz kullanabiliyorsunuz.
8. Ziraat Bankası
Emekli promosyonlarının yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştirerek emeklilerin en çok güvenini kazanan banka Ziraat'tir.
Emekli maaşınız 1500 TL'ye kadarsa 500 TL, 1500-2000 TL arasındaysa 625 TL, 2500 TL ve üzerindeyse 750 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.