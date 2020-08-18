625 – 750 TL arası promosyon! Emeklilere ikinci promosyon var mı? Kimler promosyon alabilecek?

6. QNB Finansbank

Herhangi bir bankacılık ürününü kullandığınızda 1250 TL'ye kadar varan promosyonlardan yararlanabilirsiniz.

7. Yapı Kredi

Emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi seçen vatandaşlar 1000 TL'ye kadar promosyon ödemesi imkanına kavuşuyor.

"Emeklilik Paketi" kapsamında Yapı Kredi bireysel internet şubesi, mobil uygulama ya da ATM'lerden yapacağınız havalelerde ise ücret muafiyetiniz oluyor.

Ücretsiz olarak düzenli ödeme talimatı verdiğinizde TL birikimleriniz için özel olarak 6 aylık "Hoşgeldin Faizi" alıyorsunuz.

Bireysel ihtiyaç kredisini özel indirimlerle kullanabiliyorsunuz.

Size özel olarak sunulan "Medline" acil sağlık hizmeti üyeliği sayesinde doktorlu ambulans ve telefon aracılığıyla tıbbi danışmanlık hizmetini de 1 yıl ücretsiz kullanabiliyorsunuz.