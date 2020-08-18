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    • Ekonomi
    • 18.08.2020 10:06
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    • 18.08.2020 10:14
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    Son dakika: Merkez Bankası'ndan alabilme limiti açıklaması

    Son dakika haberleri... açıklamasında "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası () bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların alabilme limitleri (bal), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

    Merkez'den borç alabilme limiti açıklaması

    Merkez Bankas Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların alabilme limitlerini gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür.

    Kamuoyunun bilgisine sunulur"

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