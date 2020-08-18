Aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı da artacak! SSK, SGK, Bağ-Kur 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, SGK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 emekli maaşlarının ne kadar olabileceğine ilişkin enflasyon tahminleri yayınlanmaya başlandı. Sadece maaşları değil aile, eş ve çocuk yardımlarını da etkileyecek maaşlar için tahminler paylaşıldı. Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aradaki fark da yansıtılacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.