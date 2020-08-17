Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.08.2020 09:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2020 09:01
    ABONE OL

    sinde rekor daralma!

    si koronavirüs salgınının önüne geçmek için uygulanan olağanüstü halin Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte tarihinin en büyük daralmasını yaşadı.

    O ülkenin ekonomisinde tarihi daralma!

    Son 3 çeyrektir daralan si, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 küçüldü. Beklenti yüzde 27,2 daralma yaşanacağı yönündeydi. 'da büyüklüğü 485 trilyon yuan ile 2011 Nisan-Haziran döneminden bu yana görülen en düşük seviyeye indi. İkinci çeyrekte GSYH'nın beklentilerin de üzerinde düşmesinde temel etken, koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin tüketimin yüzde 8,2 gibi rekor bir düşüş göstermesi oldu. Dış talep de GSYH'dan 3,0 puan götürürken, deniz aşırı teslimatlar özellikle otomotiv sektörürün etkisi ile yüzde 18,5 düştü.

    Nisan-Haziran döneminde sermaye harcamalarında düşüş ise yüzde 4,2 olan beklentilerin altında yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti.

    Ekonomistler, Japon ekonomisinde üçüncü çeyrekte yaşanacak bir toparlanmanın, koronavirüs vaka sayılarında yeniden artış yaşanmasının tüketici harcamalarını etkilemesine bağlı olarak ılımlı olacağını öngördüklerini de ifade ettiler.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Ekonomi Japon ekonomisinde rekor daralma!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri