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    • Ekonomi
    • 17.08.2020 09:00
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    • 17.08.2020 09:00
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    yatan iller 17 Ağustos! Evde bakım maaşı (parası) sorgulama!

    17 Ağustos yatan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar maaşların yatıp yatmadığını merak ediyor. E-Devlet üzerinden de sorgulanabilen maaşlar her ay farklı tarihlerde yatırılıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, hangileri?

    Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ağustos! Evde bakım maaşı parası sorgulama!

    Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ağustos! Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Her ayın farklı tarihlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşları listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Evde bakım maaşı 17 Ağustos günü toplam 35 ilde yatırıldı.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

    1- Karabük

    2- Aksaray

    3- Zonguldak

    4- Konya

    5- Manisa

    6- Şanlıurfa

    7- Kars

    8- Erzurum

    9- Tekirdağ

    10- İstanbul

    11- Tokat

    12- Çanakkale

    13- Denizli

    14- Samsun

    15- Adana

    16- Bursa

    17- İzmir

    18- Muş

    19- Antalya

    20- Balıkesir

    21- Giresun

    22- Bolu

    23- Muğla

    24- Afyonkarahisar

    25- Ordu

    26- Uşak

    27- Diyarbakır

    28- Bilecik

    29- Mersin

    30- Hatay

    31- Osmaniye

    32- Sakarya

    33- Kayseri

    34- Bayburt

    35- Trabzon

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

    2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL'ye çıkarıldı.
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