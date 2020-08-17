Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ağustos! Evde bakım maaşı parası sorgulama!

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ağustos! Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Her ayın farklı tarihlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşları listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Evde bakım maaşı 17 Ağustos günü toplam 35 ilde yatırıldı.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
1- Karabük
2- Aksaray
3- Zonguldak
4- Konya
5- Manisa
6- Şanlıurfa
7- Kars
8- Erzurum
9- Tekirdağ
10- İstanbul
11- Tokat
12- Çanakkale
13- Denizli
14- Samsun
15- Adana
16- Bursa
17- İzmir
18- Muş
19- Antalya
20- Balıkesir
21- Giresun
22- Bolu
23- Muğla
24- Afyonkarahisar
25- Ordu
26- Uşak
27- Diyarbakır
28- Bilecik
29- Mersin
30- Hatay
31- Osmaniye
32- Sakarya
33- Kayseri
34- Bayburt
35- Trabzon
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.
2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL'ye çıkarıldı.