Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.08.2020 09:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2020 09:07
    ABONE OL

    Son dakika: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 32 personel alınacak! 'de yayımlandı!

    Son dakika haberine göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde 32 personel istihdam edilecek. Alınacak personelden 10'u deniz trafik operatörü, 20'si büro personeli, 2'si mühendis kadrolarında görevlendirilecek.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! 32 personel alınacak

    Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden lisans ve ön lisans mezunu adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı () (P1 ve P93) puanlarına göre 32 personel alımı yapılacak.

    Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlanlar, (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) internet adresinden yayımlanacak.

    Alınacak personelden 10'u deniz trafik operatörü, 20'si büro personeli, 2'si mühendis kadrolarında görevlendirilecek.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 32 personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri