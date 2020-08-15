İŞTE TOPLU PARA ALMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Ancak bazı durumlardan dolayı bazı vatandaşlar emeklilik için gerekli olan şartları sağlayamadıklarından dolayı emeklilik hakkı elde edemiyorlar.

Bu tür durumlarda ise vatandaşlara bazı haklar sunuluyor. Vatandaşların emekli olamamaları durumunda ve gerekli koşulları sağlamaları halinde o tarihe kadar ödemiş oldukları prim paralarını alma haklkarı bulunuyor. Yazılı başvuru yapılarak alınabilen bu prim iadesi için sağlanması gereken koşullar şunlar;

* İlk koşul; Emeklilik için gerekli olan yaş şartını tamamlamış olmak.

* Emekli yaşını ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen; yeterli prim günü olmadığı için emekli olamayan vatandaşlar da toplu prim iadesi için başvuru yapabilirler.

* Toplu para almak için sigortalı olarak çalışmıyor olmak yada kendi işini yapmıyor olmak şartları bulunuyor.

Bu şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını kendi şehirlerinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine başvurularını yapabilirler. Başvuru işlemleri şahsen ve yazılı dilekçe ile yapılıyor.