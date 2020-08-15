Dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurlarındaki anlık verileri ve alış satış fiyatlarını incelemek isteyen vatandaşlar kapanış saatlerinde araştırmalarına devam ediyor. Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kazanarak 7,3730 liraya, avro da yüzde 2,76 artışla 8,7170 liraya çıktı. Bu kapsamda piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler dolar ve euro alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?