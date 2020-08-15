Dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurlarındaki anlık verileri ve alış satış fiyatlarını incelemek isteyen vatandaşlar kapanış saatlerinde araştırmalarına devam ediyor. Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kazanarak 7,3730 liraya, avro da yüzde 2,76 artışla 8,7170 liraya çıktı. Bu kapsamda piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler dolar ve euro alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsaları, Çin'de beklentilerden kötü gelen makro ekonomik verilerle güne karışık başlasa da kapanışa yakın Güney Kore hariç yükselişe geçti.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılacak teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin'de beklentilerden kötü gelen sanayi üretimine paralel Asya piyasalarında günün ilk saatlerinde karışık bir seyrin izlense de, ilerleyen saatlerde alışlar güçlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,2 yükselişle 23.289 puandan tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 artışla 3.348 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 106,8 seviyesinden işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi 0,4 değer kazancıyla 38.442 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 25.348 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 değer kaybıyla 2.407 puanda.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,62 altında 370,21 puanda bulunuyor.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,50 azalarak 12.929,65 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 7.158 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 azalışla 4,992,46 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi 1 kayıpla 20.050,50 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,95 düşüşle 6.126,05 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.41 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,14 altında 1,1795 seviyesinden işlem görüyor.
BU HAFTA BORSA VE DÖVİZ KAZANDIRDI, ALTIN KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,19, avro/TL yüzde 2,76, dolar/TL yüzde 2,36 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,97 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.039,00, en yüksek 1.125,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,19 artarak 1.083,83 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 kayıpla 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3.064,00 liraya düştü. Geçen hafta 763,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya geriledi.
Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kazanarak 7,3730 liraya, avro da yüzde 2,76 artışla 8,7170 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,64 ile hisse senedi fonları oldu.