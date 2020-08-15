KADINLARA VE ERKEKLERE ERKEN EMEKLİLİK

Bilindiği üzere çalışma hayatında yer alan kadınlar ve erkeklerin emeklilikleri kişilere özel değişiyor. SGK mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında çalışanların işe giriş tarihi, doğum tarihi, çalışma süreci çalışanların emeklilik yaşını etkliyor.

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kanuna tabi sigortalı ve hak sahibi kadınlar, en son sigortalı olarak çalıştıkları- ya da hizmetinin geçtiği- ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne talep dilekçesi ile başvurabilirler.

Kamuda görev yapan kadınlar ise; SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na borçlanma talep dilekçesi ile veya e-devlet üzerinden başvurarak taleplerini iletebiliyorlar.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadının talebi Kurum Hizmet Kayıtları üzerinden incelenerek sonuçlandırılır. Bu nedenle işverenlerden doğum borçlanmasına yönelik herhangi bir belge talep edilmesine gerek yoktur.