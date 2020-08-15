BİM ve A101'den okul malzemeleri indirimli ürünler ne kadar? Yeni döneme sayılı günler kala okul için hazırlıklar sürüyor. Defter, kalem, silgi, okul çantaları gibi kırtasiye ürünleri almaya başlayan öğrenciler BİM ve ŞOK'a bu ürünlerin ne zaman geleceğini araştırıyorlar. Peki, BİM ve ŞOK'a okul eşyaları ne zaman gelecek? BİM ve A101'de 20-21 Ağustos katalogları neler olacak? Açıklanan aktüel ürünler kataloglarına baktığımızda kalem, silgi, defter, çanta ve daha birçok üründe büyük indirimle yapıldığı belirtildi. İşte BİM ve A101 20-21 Ağustos katalogları kırtasiye, okul çantası, defter...