BİM'E GİRİŞTE NEDEN 2 KAPIDAN GEÇİLİR?

BİM'den alışveriş yapan herkes fark etmiştir. Her market girişinde tek kapı bulunurken BİM'e girerken ardı ardına iki kapıdan geçerek marketin içine ulaşabiliyoruz. BİM'e ürün getiren tedarikçilerde bu iki kapıdan dışta olanının anahtarı bulunuyor. BİM gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde kapalı olduğu anlarda malı indiren kamyoncular kapıyı açarak getirdikleri ürünleri buraya bırakıp gidiyorlar.

BİM çalışanları marketi açtıklarında bu ürünleri iki kapı arasındaki bu korunaklı bölgeden alıyor ve market raflarına ya da depoya yerleştiriyor. Diğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş.