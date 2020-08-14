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    • Ekonomi
    • 14.08.2020 14:33
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    • 14.08.2020 14:33
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    Son dakika: , ve 'yı listeden çıkardı

    Zorunlu listesini güncelleyen yönetimi, iki ülkeye seyahat eden turistlerin 14 gün boyunca izole tutulacağını ilan etti.

    İngiltere 2 ülkeyi listeden çıkardı!

    Ulaştırma Bakanı , İngiltere'de yeni tip (Kovid-19) salgınında vaka sayılarını düşük tutmak istediklerini belirterek, ve 'dan gelecek yolculara 14 gün şartının getirileceğini bildirdi.

    Grant Shapps Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa, Hollanda ve Monako'nun güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" cumartesi gününden itibaren çıkarılacağını belirtti.

    İngiltere, daha önce, Kovid-19 salgınında artan yeni vakalar nedeniyle , , Andora ve Bahamalar'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartı getirmişti.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: İngiltere, Fransa ve Hollanda'yı listeden çıkardı
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