Taşeronda yeni ödemeler belli oldu mu? Maaş farkı ödemeleri açıklaması

KADROYA GEÇEN 4/D 'Lİ İŞÇİLER İÇİN TİS NE ZAMAN?

Kadroya geçen işçiler için toplu sözleşme görüşmelerinin Ekim ayında yapılması bekleniyor.

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN İLK TALEP GELDİ

Kamuda çalışan yaklaşık 900 bin kamu işçisi bu sürecin nasıl şekilleneceğini merak ederken bu konuda bazı talepler de dile getirilmeye başlandı.

Hak İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçi olarak çalışırken kadroya alınan ve 4/D statüsüne geçirilen personellerin ş kollarında değişiklik öngören düzenlemenin iptal edilmesini istedi. Mahmut Arslan bu konuya ilişkin konuşmasında, "Biz kanun zoruyla bir işçinin, bir başka sendikanın üyesi olması zorlamasını kabul edemeyiz. Sendikal örgütlülük, sendikal özgürlükle ancak söz konusu olabilir. Bu örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelin kaldırılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.