Taşeronda yeni ödemeler belli oldu mu? Maaş farkı ödemeleri açıklaması

Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarına ek bir düzenleme konusu uzun zamandır gündemdeydi. Bu dönemde çalıştıkları kurumlarda kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları ise düzenlendi. Çok sayıda taşeron işçi asgari ücretten işe başlatıldı. Peki 4/D'li taşeron işçilere yüzdelik dilimle ek zam ne kadar olacak? Taşeronda yeni ödemeler belli oldu mu? İşte tüm detaylar
KADROYA GEÇEN 4/D 'Lİ İŞÇİLER İÇİN TİS NE ZAMAN?
Kadroya geçen işçiler için toplu sözleşme görüşmelerinin Ekim ayında yapılması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN İLK TALEP GELDİ
Kamuda çalışan yaklaşık 900 bin kamu işçisi bu sürecin nasıl şekilleneceğini merak ederken bu konuda bazı talepler de dile getirilmeye başlandı.
Hak İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçi olarak çalışırken kadroya alınan ve 4/D statüsüne geçirilen personellerin ş kollarında değişiklik öngören düzenlemenin iptal edilmesini istedi. Mahmut Arslan bu konuya ilişkin konuşmasında, "Biz kanun zoruyla bir işçinin, bir başka sendikanın üyesi olması zorlamasını kabul edemeyiz. Sendikal örgütlülük, sendikal özgürlükle ancak söz konusu olabilir. Bu örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelin kaldırılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN TAŞERON İŞÇİLERE EK ZAM
Bilindiği üzere KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler 4/D statüsüne alındı. Bu dönemde çalıştıkları kurumlarda kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları ise düzenlendi. Çok sayıda taşeron işçi asgari ücretten işe başlatıldı.
Kadroya alınmadan önce asgari ücretten daha yüksek maaş alan bazı taşeron işçiler ise 2019 ve 2020 yıllarında mahkemelerden bu yönde emsal teşkil edebilecek kararlar aldılar. Yerel mahkemeler taşeron işçilerin taleplerini haklı buldu ve maaşların kadroya alınmadan önceki oranlarına göre yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.
Bu kararlar bazı sendikalara umut oldu ve kendi bünyesinde ki taşeron işçiler adım toplu adım atmaya karar verdiler. Bu alanda yürütülen bu çalışmaların ardından ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyu dosyaya alması bekleniyor. Bakanlığı bu konuda bir çözüm önerisi mi sunacağı veya başka bir öneri mi getireceği bilinmiyor. Ancak yüzdelik dilim ile asgari ücret konusunun Çalışma Bakanlığı'nca 2020 TİS ile ele alınması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLERE 2020 TİS İLE ÇİFTE ZAM GELİR Mİ?
Taşeron işçilerin 2020 TİS görüşmelerinden ilk beklentileri maaş zam oranı. Bu noktada taşeron işçilere belli bir oranda zam yapılması bekleniyor. Bu zam oranları 6 aylık dönemler için belirlenecek. Türk İş Sendikası her 6 aylık dönem için ne kadar maaş zammı istediğini Çalışma Bakanlığı'na sunacak, Çalışma Bakanlığı'da ne kadar maaş zammı verebileceğini sendikaya iletecek. İki tarafın görüşmelerinden orta yol bulunması durumunda maaş zam oranı belli olacak. Burada konuşulan rakam ise yıllık yüzde 15 zam ancak bu oran net değil sadece gündemde yer alan değerlendirmelerde en sık kullanılan oran olarak göze çarpıyor.