Emeklilik işlemlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Son 7 yıl kuralı ise sık sık yaşanan sorunlardan bir tanesi. Özellikle EYT'liler son 7 yıl kuralının nasıl hesaplandığını merak ediyor. Peki Emeklilikte 7 yıl (son) hesabı nasıl yapılır? Emeklilik hesabı nasıl yapılır? Emeklilikteki 7 yıl kuralı emekliliğine birkaç yıl kalan herkesin dikkat etmesi gereken konudur. Örneğin, şartlarını tamamlayan bir vatandaş emeklilik dilekçesi verdiğinde, aylığı ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalının emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son yedi yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor. Prim gün sayısı olarak da son 2.520 günlük prime bakılıyor.
EMEKLİLİKTE SON 7 YIL KURALI NEDİR?
Emeklilikteki 7 yıl kuralı emekliliğine birkaç yıl kalan herkesin dikkat etmesi gereken konudur. Düşünün yıllarca SSK olarak çalıştınız ve emeklilik dilekçesi verdiniz. Ancak, 7 yıl kuralı nedeniyle SSK yerine Bağ-Kur üzerinden emekli oldunuz. Bu durum biraz da Bağ-Kur emeklilik şartlarının diğer sandıklara göre daha zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çalışanlar, Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmayı tercih ediyor.
Örneğin, şartlarını tamamlayan bir vatandaş emeklilik dilekçesi verdiğinde, aylığı ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalının emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son yedi yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor. Prim gün sayısı olarak da son 2.520 günlük prime bakılıyor. Yani sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi kurumdan hizmeti varsa o kurumdan emekli oluyor. 7 yıllık süre için ödenen 2.520 günlük prim günün yarısı 1.260 prim gün ediyor. Bunun bir fazlası yani 1.261 prim gün hangi sandığa kayıtlı ise o sandık üzerinden emekli olunuyor.
Özetle emeklilikte son yedi yıllık süre baz alınıyor. Eğer son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresinde 3,5 yıldan/1260 günden fazla süreli 4/b statüsü varsa emeklilik statüsü de 4/b olacaktır. Aksi durumda ise son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresinde son 3,5 yıldan/1260 günden fazla süreli 4/a (SSK) statüsü varsa emeklilik statüsü de 4/a olacaktır. 2008 yılı sonrası işe girişler için ise kural farklıdır. 1.10.2008 sonrasında işe giren sigortalıların ise, çalışma hayatının tümünde ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüye göre prim ödenmiş ise o statüye göre emeklilik şartları belirlenmektedir.
SON 7 YIL KURALI...
Soru:1978 doğumluyum, 09/10/1998 sigorta girişliyim, 25 yıl 5900 gün ve 57 yaş şartına tabiyim, yani 09/10/2023 yılında 5900 gün prim ödemesi ile emekliliğe hak kazanıyorum.
2016 yılına kadarda farklı zamanlarda SSK'lı olarak 3772 gün çalıştım, daha sonra kendi iş yerimi açarak 700 günde Bağ-Kur ödedim. Son 7 yıllık süreye nasıl bakılacak. Hangi tarih geçerli olacak? Kürşat SARSILMAZ
Cevap: Sosyal güvenlik kurumları SGK çatısı altında toplanmış olsa da emeklilik hesaplamaları ayrı yapılmaya devam ediliyor.
Emeklilik kurumu, yani emekli olacağınız kurum belirlenirken de son 7 yıldaki sigortalılık sürenize bakılıyor. Burada son 7 yıla değil son 7 yıllık sigortalılık yani çalışıp prim ödediğiniz son 7 yıla bakılıyor. 2008 öncesi sigortalı olanlar için bu sürede hangi kurumdan daha çok prim varsa yani 1261 gün hangi kurumdansa oradan emekli olunuyor.
2008 SONRASI 3.5 YIL ŞARTI ORTADAN KALKTI
01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda ise; toplamda hangi kuruma en fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunabilecektir. 3.5 yıl şartı ortadan kalkmıştır. Siz de son 7 yıllık sigortalılık sürenizde 1261 günü SSK'dan öderseniz söylediğiniz şartlarda emekli olabilirsiniz.
İşyerinde Bağ-Kur'lu olanlar başka bir işyerinde SSK'lı çalışabilir, bu durumda primleri SSK kapsamında değerlendirilir.
VERGİ İNDİRİMİ ENGELLİLER İÇİN
Soru: Ben 01.01.1974 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 06.06.1989. Toplam 5600 gün pirimim var. Halen devam etmekteyim. 2018 Eylül ayında bir rahatsızlık geçirdim. Vergi indirimi alarak emekli olma hakkım var mı? Veysi ÖZEL
Cevap: Vergi indirimi alarak erken emeklilik hakkı doğuştan engelli olan çalışanlar için geçerli. Sonradan meydana gelen rahatsızlıklarda ise malulen emeklilik imkanı bulunuyor. Engelli emeklilik için en az yüzde 40 vergi indirimi istenirken malulen emeklilik için ise yüzde 60 oranında iş göremezlik raporu isteniyor. Bunun için SGK'ya müracaat ederek hastaneye sevkinizi isteyebilirsiniz. Oradan çıkacak raporun SGK tarafından da onaylanması durumunda malulen emeklilik imkanı ortaya çıkacaktır.