Borçlanma ile Emeklilik

Erken emeklilik için hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği farklı durumlar bulunmakta olup bunlardan ilki kadınlar için doğum ve çocuk, erkekler için ise askerlik olarak yer alıyor. Burada doğum için kadın çalışanlara 3 çocuğa kadar borçlanmayla 2160 gün yani 6 yıl kazandırmakta olup 3 çocuğu olan bir anne 6 yıl erken emekli olabiliyor. Aynı şekilde askerlikte ise en az 1 yaş önce emeklilik elde edilebiliyor.

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğren

Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.