4D'li KHK Kadrolu İşçilerin Toplu Sözleşme zamanı yaklaşıyor. 2 yıl önce kadroya geçirilen işçilere 2 yıllık zam belirlenmiş, özlük hakları da toplu sözleşmeye kadar, belirlenen yasal düzenleme üzerinden gerçekleştirilmekte idi. Maaşlarının enflasyon oranlarının üzerinde bir oranda yükselmesini bekleyen taşeron işçilerin maaşların belirlenmesinde geçtiğimiz her 6 ayda yapılan yüzde 4'lük zammın göz önünde bulundurulmasını istiyor. Yüzdelik dilim ile asgari ücret maaş zammı düzenlemesi konusunda kamuoyu oluşması nedeniyle ise bu başlığın 2020 TİS ile ele alınması bekleniyor. Kamu kurumalarında görev yapan işçileri için ise 31 Ekim'de bitiyor.
TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI YOLDA MI?
Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS ile beklentisi maaş zammı. Maaşlarının enflasyon oranlarının üzerinde bir oranda yükselmesini bekleyen taşeron işçilerin maaşların belirlenmesinde geçtiğimiz her 6 ayda yapılan yüzde 4'lük zammın göz önünde bulundurulmasını istiyor. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde ise öne çıkan zam oranları arasında yüzde 10, yüzde 12 yüzde 12.5 ve yüzde 15 gibi oranlar konuşuluyor.
Bunun dışında 2020 TİS ile görüşülmesi beklenen bir diğer konu asgari ücret düzenlemesi.
2019 yılı ve 2020 yılında neticelenen mahkeme kararları kapsamında maaşlarında yüzdelik dilim düzenlemesi isteyen taşeron işçiler bu düzenlemenin 2020 TİS ile tüm işçiler için ele alınmasını talep ediyorlar. Ancak bu konuda ne sendikadan ne de Çalışma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.
Yüzdelik dilim ile asgari ücret maaş zammı düzenlemesi konusunda kamuoyu oluşması nedeniyle ise bu başlığın 2020 TİS ile ele alınması bekleniyor.
İŞ SÖZLEŞMESİ MAAŞLARI DÜŞÜRDÜ
Belediyelerde görevli olan taşeron için 30 Haziran'da diğer kamu kurumlarında görevli olan işçiler için ise 31 Ekim'de toplu sözleşmeler sona eriyor. İmzalanacak olan yeni sözleşmelerde belirlenecek olan zam oranında enflasyon ve döviz kuru gibi ekonomik faktörlerin dikkate alınması talep edilecek.
Belediye işçileri için sözleşme görüşmelerinin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Çalışkan, korona virüs salgını sebebi ile 3 ay ertelemenin olduğunu hatırlatarak bakanlığın başvuru ve görüşme taleplerine 17 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yanıt vermesinin beklendiğini fakat Cumhurbaşkanın bu süreyi bir 3 ay daha uzatma yetkisi olduğunu vurguladı.
TAYİN HAKKI
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunun yanında düzenleme bekledikleri bir diğer alan tayin hakkı. KHK ile kadroya alınmalarının ardından mali ve sosyal haklar çizelgesinde yer almayan bu hak için açılan bazı dava örnekleri de bulunuyor. Bu noktada bakanlığın tayin hakkı için çalışma yapmasını isteyen taşeron bu düzenlemeninde yasalaşmasını bekliyorlar.
KAMU İŞÇİLERİNE DE ENFLASYON FARKI VAR
Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu KHK'de, kadroya alınan işçilerin ücretlerinin, taşeronda iken imzalanmış toplu sözleşmedeki ücret tutarından fazla olamayacağı öngörüldü. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.
TAŞERONA ENFLASYON ZAMMI FARKI VERİLECEK Mİ?
İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan tarafından açıklamada haziran atı sonu itibari ile belediyelerde çalışanlar için, ekim ayı itibari ile diğer kamu kurumlarında çalışanlar için sona erecek olan toplu iş sözleşmelerinin özgür olarak yani seyyanen zam ya da enflasyonu dikkate alacak bir zam olması şeklinde talep ettiklerini açıkladı. Bu noktada belediye işçilerine 2021 yılı için beklenen enflasyon oranı yani yüzde 9,51 oranı üzerinden 2023 yılı için ise beklenen enflasyon oranı olan yüzde 8,52 oranına göre yapılması bekleniyor. Ayrıca taşeron işçilerine yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ise 75 TL bayram ödemesi yapılacağı açıklanmıştı.