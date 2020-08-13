Son dakika: Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 82 milyar 92 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 290 milyar 33 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 7 Ağustos ile biten haftada 10 milyar 195 milyon lira yükselerek 641 milyar 981 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 265 milyar 722 milyon lirası konut, 9 milyar 728 milyon lirası taşıt ve 366 milyar 531 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.