Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.08.2020 09:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2020 14:17
    ABONE OL

    10 milyon kişinin yararlanacağı elektrik faturası yardımı şubeleri üzerinden dar gelirli ailelere yansıtılacak

    Fakir ailelere devlet yardımı gün geçtikçe artarken bunlardan biride olmuştu. 10 milyon kişinin yararlanacağı devlet yardımı detayları.. Aile, Çalışma ve Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine her ay 103 TL'ye kadar elektrik yardımı yapıyor. Elektrik Tüketim Desteği (ETD) adı altında yapılan bu yardım ile aylık gelen faturalarınızdan her ay ya kadar düşürülmesi sağlanıyor.

    Her ay veriliyor! Dar gelirliye elektrik müjdesi!

    10 milyon kişinin yararlanacağı elektrik faturası yardımı PTT şubeleri üzerinden dar gelirli ailelere yansıtılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli sosyal yardım başlıkları altında ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır.

    Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan haneler

    KAPSAM ALANI

    Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsamaktadır.

    FATURALAR NEREYE NASIL YATIRILACAK?

    Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden hazırlanmaktadır. Hak sahibinin TC Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

    BAŞVURU NEREYE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

    Başvurular, mernis adresinize bağlı Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğüne giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınız için gerekli tüm detayları ALO 144'ü arayarak bilgi alabilirsiniz.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 10 milyon kişinin yararlanacağı elektrik faturası yardımı PTT şubeleri üzerinden dar gelirli ailelere yansıtılacak
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri