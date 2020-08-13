PTT'DEN KONUT VE TAŞIT KREDİSİ KULLANILIR MI?

PTT üzerinden sadece 60 bin TL üst limitli ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor. Yani PTT şubeleri üzerinden konut kredisi ya da taşıt kredisi kullanılamıyor.

PTT KREDİSİ YAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yaş ve vade toplamının tablomuzda belirtmiş olduğumuz üst yaş sınırını geçmemesi gerekiyor. Yani bankanın üst yaş sınırı 80 ve kredi kullanmak isteyen kişinin yaşı da 78 ise en fazla 2 yıl vadeli bir kredi kullanılabiliyor.

PTT'DEN KREDİ KULLANMAK AVANTAJLI MI?

Özellikle şubesiz olarak faaliyet gösteren bankalar PTT emeklilerine özel olarak indirimli faiz oranları sunuyor. Bu indirimin sunulmasının nedeni emekli maaşının kredi ödenmesinde düzenli bir teminat olmasından kaynaklanıyor. Öte yandan PTT üzerinden kredi veren 7 banka dışındaki bankalardan daha uygun faiz oranları bulma şansı mevcut. Bunun için PTT üzerinden kredi başvurusu yapamadan önce piyasa kredi faiz oranlarını incelemek de fayda var.