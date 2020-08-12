İNDİRİM TALEP EDİLEBİLİR

Düğünlerini erteleyenler açısından ise, 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamalar getirilerek sadece nikahın yapılması takı töreni ve kına yakılması gibi merasim yapılmasına izin verilmesi salonun kapasitesinin ½ sine davetli çağrılabilmesi nedeniyle mevcut imzalanan sözleşmede yazılı hizmetlerin ya da yazılı şekilde düğün yapılamayacağından salon sahiplerinin sözleşmede yazılı tutarda indirime gitmesi gerektiğinin de altını çizen Koçal, ''Çünkü imzalanan sözleşme pandemi öncesi sunulan tüm hizmetleri içermektedir. Dolayısı ile ikram, sanatçı, çalgı olmayacağından salon sahibinin maliyetleri düşmüş olacaktır. Ayrıca tüketici tarafından ise istediği hizmeti yani sözleşmede yazılı hizmetin tamamı alınamayacağından sözleşme eksik ifa edilecek ve yine yukarıda bahsi geçen maddeler çerçevesinde tüketici indirim talep edebilecek.'' diye konuştu.

Tüketicilerin düğünü yapmadığı halde salon sahibi tarafından kaporası ya da salon ücreti ödenmiyor, ya da kısıtlamalı düğün ya da nişan, nikah gibi merasimlerini yaparken salon sahipleri indirim uygulamıyor ise, ellerinde bulunan sözleşme ve ödeme makbuzu ile Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurabileceğini dile getiren Koçal, Anayasanın 172 maddesi ve 6502 sayılı kanunun amaç maddelerinin gayet açık olduğunu belirtti.