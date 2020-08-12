13 Ağustos evde bakım maaşı yatan yeni iller listesi-2020

Evde bakım maaşı yatan iller 13 Ağustos evde bakım parası yattı mı? Ağır engelli yakınına bakan kişilere yönelik yapılan ödeme E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden de sorgulama yapılabilir. Evde bakım parası sorgulama ekranı her ay araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının gelmesi ile beraber evde bakım maaşı yatan iller merak edilmeye başlandı. Ağustos ayı evde bakım maaşlarının ayın 15'inden sonra hesaplara yatması bekleniyor. Peki 13 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara bakım maaşı veriliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 AĞUSTOS
Evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığına dair liste henüz paylaşılmadı. Liste paylaşıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Enflasyon oranının açıklanmasının ardından temmuz zamları belli oldu. İşte temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı…
Evde bakım desteği
Eski: 1.460
Yeni: 1.544
ENGELLİ AYLIĞI
%40-69
Eski: 537
Yeni: 567
%70 VE ÜSTÜ
Eski: 805
Yeni: 854
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?
Engelli ve yaşlıların evde bakımını yapan yakınlarına devlet her ay maaş veriyor. Aylık bin 544 lira ödeniyor. Gelir ve rapor şartını yerine getirenler bu maaşı alıyor. Peki nasıl başvuru yapılıyor?
ENGELLİ ve yaşlıların evde bakımını yapan yakınlarına devlet her ay maaş veriyor. Bu maaş yılda 2 kez zamlanıyor. Son artışla evde bakım parası bin 544 liraya yükseldi. Şu anda 535 bin kişi bu ödemeden yararlanıyor.
BU ŞARTLARA DİKKAT!
Bakım parası için öncelikle rapor gerekiyor. Bu raporun da en az yüzde 50 oranında olması isteniyor. Bununla birlikte doktorların bu rapora 'bakıma muhtaç' ibaresi de eklemesi şart.
Ayrıca bakım maaşı alacak kişinin, bakacağı engelli veya yaşlının akrabası olması da gerekiyor. Eğer akrabalık ilişkisi yoksa, bu kez yasal vasisi olması gerek.
Evde bakım parası alacak kişinin gelirine de bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Kişi başı gelir net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 2'sinden az ise kriter sağlanıyor. Bu rakam, 2020 asgari ücretine göre bin 402 liraya denk geliyor. Yani eve giren kişi başı gelir bin 402 liranın altındaysa evde bakım parası veriliyor.
Eve giren gelir miktarı hesaplanırken ikramiyeler hariç tutuluyor. Yani evde emekli varsa onun maaşı hesaba dahil edilirken, 1.000'er liralık bayram ikramiyeleri dikkate alınmıyor.
NASIL BAŞVURULACAK?
EVDE bakım parası almak için başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya ilçelerdeki ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Yapılan başvuru yetkililer tarafından inceleniyor. Evde bakım parası alma şartları yerine gelmiş ise maaş bağlanıyor ve bir sonraki aydan itibaren ödenmeye başlıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.