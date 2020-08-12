SADECE BİRKAÇ GÜNDE ONS 212 DOLAR GRAM 55 LİRA DÜŞTÜ
Uzmanların aşı haberlerine duyarlılık gösterdiği ifade edilen altın fiyatlarında son günlerde sert hareketler gözlemlendi. Ons altın 2075 dolardan 1863 dolara sert bir geri çekilme yaşarken kayıp 212 dolar olarak göze çarptı. Bu dramatik düşüş Dolar/TL'deki düşüş ile birleşince gram tarafında 488 liradan 433 liraya sadece birkaç günde 55 lira düşüş olarak yansıdı.
UZMANLAR UYARMIŞTI
Analistler altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketler sonrası fiyatların aşırı alım bölgesinde olduğunu ve bir satış dalgası gelebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Özellikle Salı günü gelen sert hareket sonrası, analistler 2000 dolar kritik psikolojik direncin kırıldığını ifade ederek özellikle aşı haberlerinin takip edilmesi yorumunu yaptı.
RİSKLİ BELİRSİZLİK ORTAMI ALTINA YARIYOR
Dünyada Koronavirüs artan vaka sayıları sonrası ekonomide artan bol likidite politikaları artan ikinci dalga endişesiyle birleşince altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareket gözlendi. Riskten kaçan yatırımcı zaten yükseliş eğilimi gösteren altına talebi artırdı.
Piyasalarda normalleşme hareketleriyle beraber koronavirüste tedavide olumlu gelişmeler ise altın fiyatlarında hareketi aşağı yönlü baskıya zorlama ihtimalini doğuruyor.
TEDAVİDE OLUMLU GELİŞMELER VE AŞI HABERLERİ ALTIN TALEBİNİ DÜŞÜRÜYOR
Koronavirüs konusunda olumlu tedavi ve aşı gelişmelerinin ise altın talebini düşüreceği beklentisi uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Uzmanlar altın fiyatlarında orta-uzun vadede yükseliş eğiliminin devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade ederken, kısa vadede aşırı değerlenmiş altın fiyatlarının aşı konusunda olumlu bir haber akışıyla satış baskısına maruz kalabileceğini bildirdi.
AŞININ PUTİN'İN KIZINA DA YAPILMASI PİYASALARI HEYECANLANDIRDI
Ajanslar son dakika gelişmesi olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamasını duyurdu. Açıklama yapan Putin, "Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen covid-19 aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı. Rusya'nın koronavirüs aşısının seri üretimine yakında başlamasını umuyorum" dedi. Rusya'da üretilen aşı dünyanın ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyor.
Aşının Putin'in kızına da yapılması, aşının piyasalara umut vermesi açısından son derece önem arz ediyor.
BİR AŞI HABERİ DE ABD'DEN GELDİ: TRUMP JET HIZIYLA AÇIKLADI
Putin'in aşı açıklamaları sonrası ABD Başkanı Trump'tan karşılık geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin korona virüs aşısından 100 milyon doz üretimi ve teslimi için ilaç üreticisi Moderna ile bir anlaşma yaptığını açıkladı.
RUSYA SAĞLIK BAKANI: AŞININ İLK PARTİSİ İKİ HAFTA İÇİNDE TESLİM EDİLECEK
Rusya Sağlık Bakanı Murashko, onaylanan koronavirüs aşısının ilk partisinin iki hafta içinde teslim edileceğini söyledi. Murashko aşının üretiminde öncelikle iç piyasaya odaklanılacağını belirtti. Aşının ilk partisinin doktorlara gönderileceğini belirten Murasko, gönüllülük esasına göre aşılama yapılacağını vurguladı.
UZMANLARDAN FLAŞ UYARI: ALTIN FİYATLARI BALON MU?
Oldukça yüksek bir trend yakalayan altın fiyatları konusunda yatırımcılara uzmanlardan balon uyarısı geldi. Altın üzerindeki balonun kalkması durumunda ciddi düşüşler yaşanabileceğini bildiren uzmanlar, altın fiyatlarının spekülasyona açık olması dolayısıyla, tasarruflarını altına yatıran ve özellikle kredili altın alımı yapanları uyardı.
ALIRKEN İKİ KEZ DÜŞÜNÜN
Uzmanlar daha önce 1921 dolar seviyesiyle zirve yapan altın fiyatlarının 875 dolar gerileyerek 1046 dolar seviyesine kadar geri çekildiğini ifade ederek, özellikle küçük yatırımcının altın alırken iki kez düşünmesi gerektiğini ifade etti.