Vatandaşlar 32 ve 180 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarını da merak ediyor. Faiz oranlarının sürekli düşmesi bankada parası olanların sürekli olarak, faiz oranları artacak mı sorusunu sormasına neden oldu. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Ağustos 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? İşte Ağustos'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları! Ayrıca doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.
Ağustos'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları!
En yüksek faiz veren banka ING Bank oldu. İNG bank mevduat hoşgeldin faiz oranını % 11.00 olarak belirledi.
Vadeli mevduatta faiz oranları düşmeye devam edecek mi?
BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başladı. Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Ağustos ayı itibari ile bazı bankalar vadeli mevduat oranlarını tekrar güncellemiş ve değişiklik yapmıştı.
En yüksek faiz veren bankalar listesi!
Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.50
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.50
Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75
ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 11.00
Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.25
Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.50
ICBC Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.50
Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.50
İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
Odeobank: 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
DOLARA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ AĞUSTOS 2020!
Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu. Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk sıraya yerleşti. Burgan Bank dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,25 faiz oranı verecek cazip fırsatlar sunuyor.
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.