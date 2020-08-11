İkinci el araba fiyatları düştü mü? Sorusu en fazla aratılanlar arasında yer alıyor. 2. el araba fiyatları ne zaman düşer sıfır araçların bulunmaması ve ikinci el fiyatlarının yükselmesi nedeniyle vatandaşlar gelecek müjdeli haberi bekliyor. İkinci el araç satışında yapılacak düzenleme ile fiyatların normale dönmesi bekleniyor. Bu bağlamda ise otomobil fiyatları her geçen gün artıyor. Koronavirüs nedeniyle sıfır otomobil üretimlerinin sekteye uğramasından dolayı ikinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatlarını aşmış durumda. Hemen her gün ikinci el otomobillere 1-2 bin lira arası zam gelirken sıfır otomobillere de her ay ortalama olarak 10 bin lira zam yapılıyor. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? ÖTV indirimi olur mu? İşte detaylar...
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?
Uzmanlar ikinci el araba fiyatlarında düşüşün bayramdan sonra olacağına işaret etmişti. Eylül ayı gibi gelmesi beklenen sıfır araçların piyasaya sürülmesinin ardından ikinci el araba fiyatlarının normale dönmesi bekleniyor.
DÜZENLEME GELİYOR
Getirilecek düzenleme ile ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan yapılamayacak. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile araç satışı yapılan yerler, ödeme yöntemleri ve satış şartları konusunda da düzenleme getirilecek.
2. el araç yasası düzenlemesi ile ciddi cezaların uygulamaya sokulacağı düşünülüyor. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile ilgili düzenleme hayata geçirilmeden hemen önce ikinci el araç ticareti yapan yaklaşık 50 bin işletmenin yalnızca çok küçük bir kısmının yetki belgesi aldığı ortaya çıkarıldı.
2. el araç satış düzenlemesi ile ilgili detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gittiği belirtiliyor. 2. el araç satışı düzenleme uygulaması ile belgesiz şekilde araç satışı gerçekleştirenler için araç başına 5 bin TL'lik cezanın verileceği öngörülüyor.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NEDEN ARTTI?
2. el araç fiyatları neden artıyor sorusuna yanıt olarak ikinci el otomobil satışı yapılan online siteler işaret ediliyor. Bu sitelerde satış yapan bazı kişilerin satışı için ilan olarak çıktığı araçlarına "opsiyonlanmıştır" yani kaporası alınmıştır ve satış işlemleri devam etmektedir gibi bir ibare koyduğu iddia edildi. Bu opsiyon durumunun da araç bir süre sonra opsiyondan çıkarıldığında çok daha değerlenmesine neden olduğu belirtildi. Böylelik araçlarını yüksek fiyatlara satmak isteyen kişilerin suni yöntemlerle araç fiyatlarını arttırdığı kaydedildi.
İkinci el araba fiyatları neden yükseldi sorusuna kimi çevreler tarafından yanıt olarak verilen opsiyonlanmıştır ibaresi; fiyatların artması için yapılan bir oyun olarak görülüyor. Normal değerinin üzerinde fiyat konulmuş bir araca "opsiyonlanmıştır" ibaresi konulduğunda aracın fiyatının otomatik olarak yükseldiği düşünülüyor. Vatandaşlar konuyla ilgili olarak online satış yapılan sitelerin harekete geçmesini bekliyor.
İşte ikinci el taşıt kredisi faiz oranları
Banka: İş Bankası
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 0.99
Aylık ödeme: 2745
Banka: Alternatifbank
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.03
Aylık ödeme: 2774
Banka: Fibabanka
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.13
Aylık ödeme: 2847
Banka: Yapı Kredi Bankası
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.15
Aylık ödeme: 2862
Banka: Kamu bankaları
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.17
Aylık ödeme: 2877
Banka: Akbank
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.41
Aylık ödeme: 3059
Banka: Garanti BBVA
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.44
Aylık ödeme: 3082
Banka: QNB Finansbank
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.45
Aylık ödeme: 3090
Banka: HSBC
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.50
Aylık ödeme: 3128
2020 ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
Bakan Allbayrak'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı KDV indirimi açıklamasının ardından yeni KDV indirimi ve ÖTV indirimi haberi bekleniyor. Albayrak yaptığı açıklamada, sinema, tiyatro, müze gibi yerlerdeki KDV oranının %8 yerine %1'e indirdiklerini belirtti. Müjdeli bir şekilde gelen haberin ardından, sıfır araç alacak vatandaşlar, otomobilde ÖTV ve KDV indirimi olacak mı diye merak ediyorlar.
OYDER BAŞKANI: "ÖTV İNDİRİMİ GELMEZ"
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi beklemediklerini, Haziran ayı satışlarının gayet iyi olduğunu, faizlerin düşmesi ile birlikte sıfır araç piyasasının oldukça hareketli olduğunu belirtti. Lakin devlet tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın yapılması ile birlikte haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.