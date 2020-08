İkinci el araba fiyatları düştü mü? Sorusu en fazla aratılanlar arasında yer alıyor. 2. el araba fiyatları ne zaman düşer sıfır araçların bulunmaması ve ikinci el fiyatlarının yükselmesi nedeniyle vatandaşlar gelecek müjdeli haberi bekliyor. İkinci el araç satışında yapılacak düzenleme ile fiyatların normale dönmesi bekleniyor. Bu bağlamda ise otomobil fiyatları her geçen gün artıyor. Koronavirüs nedeniyle sıfır otomobil üretimlerinin sekteye uğramasından dolayı ikinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatlarını aşmış durumda. Hemen her gün ikinci el otomobillere 1-2 bin lira arası zam gelirken sıfır otomobillere de her ay ortalama olarak 10 bin lira zam yapılıyor. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? ÖTV indirimi olur mu? İşte detaylar...