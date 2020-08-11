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    • Ekonomi
    • 11.08.2020 10:11
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    • 11.08.2020 10:11
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    'nden flaş açıklama: Lider olacak

    Başkanı Lomidze, "Talep hacmi geçen yıla yaklaşıyor ve ’nin bu yıl Rus pazarında iyi bir yaz geçireceğini söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

    Rusya'dan flaş açıklama: Lider Türkiye olacak

    (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, bu yıl 4,5 ila 5 milyon arasında Rus vatandaşının nda tatil yapmasını beklediklerini belirterek, "Türkiye'ye yönelik yüksek bir talep var. Türkiye bu yıl da yurt dışı tatilinde lider ülke olacak" dedi.

    Lomidze, başkent 'da düzenlediği basın toplantısında, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ışığında sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

    Rusya ile çok sayıda ülke arasında uçuşların hala kapalı olduğunu anımsatan Lomidze, "Uçuşların hangi ülkelerle açılacağını henüz bilmiyoruz. Ancak insanlar, üzerinden farklı noktalara gidebildikleri İstanbul ile uçuşların başlamış olmasını avantaja çeviriyorlar" diye konuştu.

    'ye uçuşların başlamasıyla turizm sektörünün canlandığına işaret eden Lomidze, "Bu yıl 4,5 ila 5 milyon arasında Rus vatandaşının yurt dışında tatil yapmasını bekliyoruz" dedi.

    ler nezdinde Türkiye'ye yönelik yüksek bir talebin olduğuna vurgu yapan Lomizde, şöyle konuştu:

    "Turistlerin bu yaz karşılaştıkları koşulları göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye'ye yönelik yüksek bir talep var. Ağustos sonu ve eylül başını kapsayan çok iyi göstergeler var. Türkiye bu yıl yurt dışı tatilinde lider ülke olacak. Talep hacmi geçen yıla yaklaşıyor ve Türkiye'nin bu yıl Rus turizm pazarında iyi bir yaz geçireceğini söyleyebiliriz."

    Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu. İki ülke arasındaki tarifeli uçuşlar 1 Ağustos, charter uçuşlar ise bugün itibarıyla başladı.

    Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus le, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

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