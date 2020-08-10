2020-2021 ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerin açılması ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı ve tarih verilmedi. YKS Tercihlerinin açıklanmasının ardından 29 Temmuz ile Ağustos ayının ilk günlerine kadar üniversite kayıtları yapılacak. Kayıtların ardından üniversitelerin Eylül ayının ortalarında açılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimlerin 31 Ağustos günü başlayacağına yer verildi. Hazırlıklar devam ederken İŞKUR , okullarda çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu ve ilanlar yayımlanmaya başladı başvurular alınmaya başladı.