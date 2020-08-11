Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün milyonların beklediği soruya yanıt verdi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi duyuran bakanlık 31 Ağustos 2020 tarihinde okullar açılacak duyurusunu kamuoyuna yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim takviminin 31 Ağustos'ta başlayacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yaptığı açıklamalarda okullarının durumunun salgının seyrine göre değişeceğini belirtmişti. Bu kapsamda milyonlarca üniversite öğrencisi YÖK tarafından gelecek olan açıklamayı bekleyişe geçti. Peki, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler uzaktan eğitime devam mı edecek, ne zaman açılacak? İşte YÖK açıklamaları ile son dakika haberinin detayları…
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, UZAKTAN EĞİTİM DEVAM MI EDECEK?
Ülkemizdeki pandemi nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitim uygulaması ile eğitimlerine geçtiğimiz dönem bir süre devam etmişti. Geçtiğimiz haftalarda ise MEB 2020-2021 eğitim yılının başlayacağı ve okulların açılacağı o tarihi kamuoyuna duyurdu. Tam bu noktada üniversite öğrencilerinin gözü YÖK tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu için henüz bir yanıt bulunmamakla beraber bekleyiş devam ediyor…
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklama sonucunda ilkokul ortaokul ve liselerin 2020-2021 eğitim öğretim dönemine başlayacağı tarih kamuoyunun bilgisine sunulmuş oldu. Bu kapsamda okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak.
Tam bu noktada milyonlarca üniversite öğrencisinin gözü YÖK tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. Henüz konuya ilişkin bir açıklama ise bulunmuyor...
Eylül ayında açılması beklenen üniversitelerin, yeni normalde aynı şekilde devam edeceği düşünülüyor. Tabi aynı kurallar; sosyal mesafe, hijyen ve sonuç olarak tedbirler ışığında bu sürecinde ilerlemesi bekleniyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için yükseköğretim tarihindeki küresel ölçekteki ilk sanal fuarın 20-22 Temmuz'da düzenleneceğini bildirdi.
Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 küresel salgınının, eğitim başta olmak üzere hayata dair her alanı derinden etkilediğini vurguladı.
Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemini salgının olumsuz ve yıkıcı etkilerinden koruyabilmek amacıyla var olan potansiyeli hızlı karar alma mekanizmalarıyla harekete geçirdiklerini, öğrenci merkezli pek çok yeni uygulama başlattıklarını anlatan Saraç, başlattıkları Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi kapsamında 5 yıl önce 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısının rekor bir artışla 180 bine ulaştığını hatırlattı.
Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasında son yıllarda yakalanan büyük ilerlemenin Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla kesintiye uğramaması için bir dizi önemli yapısal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Saraç, bu kapsamda Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına 2020-2021 akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere bazı önemli yeni imkanlar tanındığını anlattı.
Saraç, ayrıca uluslararası öğrenci kontenjan kısıtının kaldırılması, bu adaylara ön kayıt, 15 Aralık 2020'ye kadar geç kayıt, hızlandırılmış telafi eğitimi, güz döneminde kayıt dondurarak bahar döneminde eğitime başlayabilme, salgın tedbirleri nedeniyle ülkeye gelemeyen öğrencilere 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde derslerin dijital imkanlarla uzaktan öğretimle verilmesi gibi bazı kolaylıklar sağlandığını aktardı.