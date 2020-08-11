Konut kredisi vadesi ne kadar?

Vatandaşların merakla araştırma yaptığı konut kredileri yükseldi mi sorusunun yanı sıra vade süreleri de merak ediliyor. Konut kredisi vadeleri azami 180 ay iken yapılan değişiklikler ile beraber 120 aya çekildi. 12 ay geri ödemesiz konut kredisi dönemi de ikinci el konutlar için sonlandı. Bu durumda yeni bir ev satın alacak vatandaşlar için ikinci el konutlar yerine birinci el konutlar çok daha avantajlı oldu.

Konut kredisi faiz oranları, vade süreleri ve 12 ay geri ödemesiz dönem ile alakalı yapılan düzenlemelerin; yeni yatırımların canlandırılması ve deprem riskine karşılık yeni evlere talep oluşturulması için yapıldığı düşünülüyor. Birinci el / sıfır konutlar için kamu bankaları tarafından azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık % 0.64 faiz oranı ile konut kredisi finansman olanağı sunulabiliyor.

Birinci el konutlar için de ödemesiz dönem kalkmış olsa da bazı bankalar 3 ay ödemesiz dönem olanağı sunabiliyor. İkinci el konut satışları 2020 Haziran ayına bakıldığında bir önceki senenin aynı dönemine göre % 245 artış ile 131.380 rakamlarını gördü. İstanbul'daki konut satışlarına bakıldığında ise ikinci el satışların payı % 71.3 olarak görülüyor. Konut kredisi faiz oranları değişikliğinin vatandaşların konut tercihlerinde etkili olacağı düşünülüyor.