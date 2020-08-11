Bankaların takibe düşen kredi miktarı rekor seviyelere ulaşırken yaşanan bu olumsuzluk konut stoklarında da yükselişe neden oldu. Bu anlamda Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve İş Bankası konut satış ilanları oldukça ilgi çekiyor. Ziraat Bankası'ndan satılık daire, arsa ve işyeri alımı için Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden verilen ilanlara teklif verilmesi gerekiyor. Teklif işlemi için ilk olarak Ziraat Bankası şubeleri üzerinden belirlenen teminat tutarı yatırılarak kullanıcı adı ve şifresi veriliyor. Daha sonra bu şifre ile sisteme giriş yaparak ihale için teklif veriliyor. Belirli bir süre ilanda kalan daireler için icra ihaleleri düzenleniyor.
E İHALE YÖNTEMİ İLE EV / KONUT SATIN ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR, NASIL ALINIR?
Sisteme giriş yaptıktan sonra teklif ver butonuna basarak satılık konut için teklif verirsiniz. Son teklif veren kişinin üzerine 30 dakika boyunca yeni bir teklif gelmemesi halinde konut satışı tamamlanmış olur. Ancak yeni bir teklif verilmesi halinde bu süre otomatik olarak 30 dakika daha uzar. 30 dakikalık süre zarfında yeni bir fiyat teklifi verilmezse e ihale yöntemi ile satışa sunulan konut en yüksek teklifi veren kişi ya da kuruma satılmış olur.
Bankalardan satılık icralık konutların adresleri
İş bankası icralık olarak satışa almış olduğu araçlar ile gayrimenkul için http://www.istegayrimenkul.com/bankadan-satilik-konut.aspx isimli İnternet sitesini oluşturmuştur. Bankanın İnternet sitesinde beğenmiş olduğunuz icralık mülk yada araca teklif verebilirsiniz. Teklifte belirlenen bedelin tamamı ödenmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgiyi 0-850-724-0-724 numaralı telefon hatlarından öğrenebilirsiniz.
Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan ucuz konut ilanlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ...
Denizbank tarafından satışa sunulan konut ilanlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ...
Halkbank satılık gayrimenkul ilanlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ..
Vakıfbank ikinci el araç teklifinde buluna bilmeniz için ilk olarak https://vakifbankarac.intengo.com/index.intengo?cid=14397 adresine girerek beğenmiş olduğunuz aracın bedelin %6 değerini bankaya ödeyerek bir kullanıcı adı ile şifre almanız gerekir. Daha sonra https://vakifbankarac.intengo.com/login.intengo adresine giriş yaparak ihale teklifinde buluna bilirsiniz.
Yapıkredi bankasının araç satış İnternet sitesi https://www.yapikredi.com.tr/yapi-kredi-hakkinda/satilik-gayrimenkuller/ burasıdır. Bu adrese girerek ilanda yer alan araçlara anında teklif de buluna bilirsiniz.
İcradan Satılık Daire Nasıl Alınır?
Piyasa koşullarının çok altında satılması nedeni ile tercih edilen icradan satılık daireler verilen ilanlar üzerine satılıyor.
Belirli bir süre ilanda kalan daireler için icra ihaleleri düzenleniyor ve bu ihalede genelde açık artırma yöntemi ile en yüksek teklifi veren kişi icradan satılık daire almaya hak kazanmış oluyor.
İcralık ve ve icralık araçlar için icra daireleri aynı yöntemle satış yapıyor. İcradan satılık daireler için en büyük avantaj ise normal piyasa fiyatları ile karşılaştırıldığında çok daha düşük fiyatlara satılması. İcralık gayrimenkuller bu nedenle ev sahibi olmak isteyen kişiler içinde büyük bir cazibe oluşturuyor.
Genelde icradan satılık daireler ile normal daire fiyatları arasında nerede ise yüzde 50 gibi büyük bir fark bulunurken bu fark teklif toplama döneminde kapansa da yine de en az yüzde 20 fiyat avantajı ile ev sahibi olma fırsatı bulunmaktadır.