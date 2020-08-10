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    • 10.08.2020 12:51
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    Son dakika: : Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

    : İSO , son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor.

    ana pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO , temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı.

    Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor
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