Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı.



Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti.

Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor.💪 https://t.co/rPbpl6ZG6y pic.twitter.com/y8VwU7dooD — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 10, 2020