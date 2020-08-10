Uçuş sayısına göre ilk dört ülkenin Rusya 70, Ukrayna 20, Almanya 18, İngiltere 17 olarak sıralayan Yavuz, gelen yolcu sayısına göre ilk dört ülkenin Rusya 22 bin 934 kişi, Ukrayna 3 bin 992 kişi, Almanya 3 bin 366 kişi, İngiltere 3 bin 234 kişi olduğunu söyledi.

Yavuz, Akdeniz'in önemli destinasyonlarında bugün yurt dışından gerçekleşen uçuşlar ve yolcu sayılarını da şöyle sıraladı:

"Girit'e 71 uçuş 12 bin 679 yolcu, Rodos'a 30 uçuş 5 bin 490 yolcu, Mayorka'ya 157 uçuş 27 bin 983 yolcu, Antalya'ya 139 uçuş 35 bin 875 yolcu."