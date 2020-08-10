Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.08.2020 22:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.08.2020 22:44
    ABONE OL

    11 Ağustos Salı aktüel kataloğu indirimleri belli oldu! BİM'de yarın hangi indirimler bulunuyor?

    11 Ağustos Salı aktüel kataloğuyla yarın raflarda yer alacak ürün indirimleri belli oldu. BİM'de bu hafta özellikle Neon Led Işık, Mara Neon Dark Glow Oje, Angie by Rebul Vücut Parfümü, Golden Rose Oje Wow 2000, Comfort Family Soket Kadın Çorap ve Silikon Omuz Çantası dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. Yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar ise BİM 11 Ağustos Salı aktüel kataloğu indirimlerini incelemek istiyor.

    BİM 11 Ağustos aktüel kataloğu indirimleri belli oldu!

    BİM 11 Ağustos Salı aktüel kataloğuyla indirimli olarak satılacak ürünlerin fiyat listesi firmanın resmi internet sitesinde duyuruldu. BİM'de indirimler arasında Golden Rose Oje Wow 2000, Comfort Family Soket Kadın Çorap, ngie by Rebul Vücut Parfümü, Mara Neon Dark Glow Oje ve Neon Led Işık göze çarpıyor. İşte BİM 11 Ağustos aktüel kataloğu indirimleri

    BİM 11 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    Koroplast
    Gül Kokulu Çöp Torbası Büyük Boy
    • 10'li

    Koroplast
    Taze Tutan Buzdolabı Poşeti
    • Tekrar kullanılabilir
    • 5'li

    Mara
    Neon Dark Glow Oje
    • Karanlıkta Parlar

    Angie by Rebul
    Vücut Parfümü
    • 150 ml

    Comfort Family
    Sporcu İkili Takım
    • S/M - L/XL
    • Neon renklerde

    Dermokil
    Saç Bakım Maskesi
    • 300 ml

    Nivea
    Arındırıcı Pirinç Peeling
    • 75 ml

    Garnier
    Nemlendirici Krem
    • 50 ml

    Deniz Kabuklu Toka
    Haberler Ekonomi BİM 11 Ağustos Salı aktüel kataloğu indirimleri belli oldu! BİM'de yarın hangi indirimler bulunuyor?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri