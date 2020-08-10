BİM 11 Ağustos Salı aktüel kataloğuyla indirimli olarak satılacak ürünlerin fiyat listesi firmanın resmi internet sitesinde duyuruldu. BİM'de indirimler arasında Golden Rose Oje Wow 2000, Comfort Family Soket Kadın Çorap, ngie by Rebul Vücut Parfümü, Mara Neon Dark Glow Oje ve Neon Led Işık göze çarpıyor. İşte BİM 11 Ağustos aktüel kataloğu indirimleri
BİM 11 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Koroplast
Gül Kokulu Çöp Torbası Büyük Boy
• 10'li
Koroplast
Taze Tutan Buzdolabı Poşeti
• Tekrar kullanılabilir
• 5'li
Mara
Neon Dark Glow Oje
• Karanlıkta Parlar
Angie by Rebul
Vücut Parfümü
• 150 ml
Comfort Family
Sporcu İkili Takım
• S/M - L/XL
• Neon renklerde
Dermokil
Saç Bakım Maskesi
• 300 ml
Nivea
Arındırıcı Pirinç Peeling
• 75 ml
Garnier
Nemlendirici Krem
• 50 ml
Deniz Kabuklu Toka