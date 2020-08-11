Son dakika: Bakan duyurdu! 4,6 milyar liralık kaynak!

Bakan Selçuk, aktif işgücü programlarına ilişkin, "İşbaşı Eğitim Programları, Mesleki Eğitim Kursları ve Girişimcilik Eğitim Kursları gibi modeller ile özellikle gençlerin, kadınların ve engellilerin sürdürülebilir istihdamını sağlıyoruz. Bu programlar sayesinde mesleki bilgi ve becerilerini artırıyoruz. 2018 Temmuz ayından bu yana 1,1 milyon kişi için 4,6 milyar lira kaynak aktardık" dedi.