Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 700 daimi işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınmaya devam ediyor ve ilana başvuru bugün sona erecek. İlanda yer alan bilgileri öğrenip başvuru yapmak isteyenler son saatlerde OGM 700 işçi alımı İŞKUR başvurusu hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ ALANLARA İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacaktır.