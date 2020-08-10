İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yılbaşından bu yana 474 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, acilen 49 bin 904 işçi arıyor. Özel sektör en çok beden işçisi, satış danışmanı, temizlik görevlisi ve ön muhasebeci için İŞKUR'un kapısını çaldı.
İŞKUR E-SUBE ÜZERİNDEN YAYIMLANDI
Kamu iş ilanları, İŞKUR e sube sayfası olan esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapıldığı görüldü:
Makam Şoförü
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
Aşçı
Temizlik Görevlisi(Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi)
Beden İşçisi (Genel)
Metal İşleri Teknisyeni
Güvenlik Görevlisi
İnşaat İşçisi
Temizlik Görevlisi
Kaynak Operatörü
Ahşap Mobilya İmalat Ustası
İnşaat Boyacısı/Boyacı
Sıvacı
Duvarcı(Taş Duvarcı-İnşaat)
Alım yapan kurumlar ise şu şekilde:
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞK.
YOLKONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ILGAZ ÖĞRETMENEVİ AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
TCK 78.ŞUBE ŞEFLİĞİ
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL.TES.İŞL.ANT BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2'NCİ DENİZ İSTİHKAM TABUR KOMUTANLIĞI
İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;
Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).
İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;
• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).
• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.
• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.
• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).
• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).
• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.
• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.
• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).
• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.