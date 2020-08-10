İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yılbaşından bu yana 474 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, acilen 49 bin 904 işçi arıyor. Özel sektör en çok beden işçisi, satış danışmanı, temizlik görevlisi ve ön muhasebeci için İŞKUR'un kapısını çaldı.