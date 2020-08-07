Ülkemizin teknolojik mağaza konusunda önemli yatırımları bulunan ve şube açılışları gerçekleştirmeye devam etmekte olan Migros Ticaret Anonim Şirketi açık pozisyonları için çok sayıda personel alımı gerçekleştirmektedir. Migros Ticaret Anonim Şirketi şubeleri oldukça büyük alanlara kurulduğu için tek şubede onlarca kişi istihdam edebilmektedir. Migros market personel alımı yapılacak olan pozisyonlara ilişkin bazı kadrolar yukarıda verilmiştir. İlgili kadroları adaylar nasıl görebilir ve başvurular nasıl yapılacak. Buna göre aşağıda yer almakta olan linki takip edecek olan kişiler tüm kadroları görebilir ve başvurularını tamamlayabilir. İşte Migros iş başvurusu yapma ekranı...
BAŞVURULAR
Migros market personel alımı yapılacak olan pozisyonlara ilişkin bazı kadrolar yukarıda verilmiştir. İlgili kadroları adaylar nasıl görebilir ve başvurular nasıl yapılacak. Buna göre aşağıda yer almakta olan linki takip edecek olan kişiler tüm kadroları görebilir ve başvurularını tamamlayabilir.
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ SICAK SATIŞ FIRIN ELEMANI
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ KASİYER
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ TEZGAHTAR
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ KASAP
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ MEYVE SEBZE TEZGAHTARI
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ ŞARKÜTÖR
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ SEZONLUK KASİYER
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ SEZONLUK TEZGAHTAR
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ SEZONLUK KASAP
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ SEZONLUK ŞARKÜTÖR
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ PO MJET MAĞAZA PERSONELİ
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ MAĞAZA PERSONELİ
07.08.2020 İSTANBUL MACROCENTER MAĞAZALARI TAZEGIDA PERSONELİ
07.08.2020 BURSA SEZONLUK MAĞAZA PERSONELİ
07.08.2020 İSTANBUL MİGROS MAĞAZALARI KOZMETİK SATIŞ ELEMANI
Aşağıda yer alan link sayesinde başvuruları kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
https://www.migroskurumsal.com/ilanliste.aspx?t=7&IcerikID=36
TÜRKİYE GENELİ SICAK SATIŞ FIRIN ELEMANI
Türkiye genelinde yer alan Migros, 5M, Macrocenter, ve Mjet mağazalarımızda görevlendirilmek üzere,
Sıcak Satış Fırın Elemanı arayışımız mevcuttur.
İş Tanımı
Hazır ürünleri fırında tarifine uygun şekilde pişirmek,
Ürünlerin reyonlarda standartlara göre olmasını sağlamak,
Müşteri ilişkilerine destek vermek.
Genel Nitelikler
Tercihen lise öğrencisi/mezunu,
İletişimi güçlü,
Tercihen konusunda deneyimli,
Müşteri ilişkilerinde kendine güvenen,
TÜRKİYE GENELİ KASİYER
Türkiye genelinde yer alan Migros, 5M, Macrocenter ve Mjet mağazalarımızda görevlendirilmek üzere,
Full Time/ Part Time Kasiyer olarak görev yapacak çalışma arkadaşları arıyoruz.
İş Tanımı:
Mağaza kasalarıyla ilgili tüm işlemleri yerine getirmek,
Müşteri ilişkilerine destek vermek.
Genel Nitelikler:
En az lise öğrencisi/mezunu,
Dinamik ve yoğun iş temposunda vardiyalı çalışabilecek,
TÜRKİYE GENELİ TEZGAHTAR
Türkiye genelinde yer alan Migros, 5M, Macrocenter ve Mjet mağazalarımızda görevlendirilmek üzere,
Full Time/ Part Time Tezgahtar olarak görev yapacak çalışma arkadaşları arıyoruz.
İş Tanımı:
Mağazanın gereksinim duyduğu miktar ve nitelikte ürün siparişini hazırlamak,
Mal Kabul Görevlileri'ne destek vermek,
Ürünlerin reyonlarda standartlara göre olmasını sağlamak,
Genel Nitelikler:
En az lise öğrencisi/mezunu,
Dinamik ve yoğun iş temposunda vardiyalı çalışabilecek,
TÜRKİYE GENELİ KASAP
Türkiye genelinde yer alan Migros, 5M, Macrocenter ve Mjet mağazalarımızda görevlendirilmek üzere,
Kasap olarak görev yapacak çalışma arkadaşları arıyoruz.
İş Tanımı:
Mağazanın gereksinim duyduğu miktar ve nitelikte ürün siparişini hazırlamak,
Ürünlerin reyonlarda standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak,
Müşterilerin taleplerine istinaden et ürünlerini hazırlamak ve sunmak,
Müşteri ilişkilerine destek vermek.
Genel Nitelikler:
Konusunda deneyimli,
Dinamik ve yoğun iş temposunda vardiyalı çalışabilecek
Migros duyurusu.
Migros tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Migros Ticaret A.Ş. ; stratejilerini, faaliyet gösterdiği ülkelerin perakendecilik standartlarını yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile, sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak üzerine yapılandırır. Migros İnsan Kaynakları, kurumun bu stratejilerinin gerçekleştirilmesinde rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler. Şirket strateji ve değerleri ile örtüşen, çalışan mutluluğu ve bağlılığına hizmet eden objektif İnsan Kaynakları sistemlerinin kurulması ve uygulanmasını sağlamak ana görevimizdir."