Ülkemizin teknolojik mağaza konusunda önemli yatırımları bulunan ve şube açılışları gerçekleştirmeye devam etmekte olan Migros Ticaret Anonim Şirketi açık pozisyonları için çok sayıda personel alımı gerçekleştirmektedir. Migros Ticaret Anonim Şirketi şubeleri oldukça büyük alanlara kurulduğu için tek şubede onlarca kişi istihdam edebilmektedir. Migros market personel alımı yapılacak olan pozisyonlara ilişkin bazı kadrolar yukarıda verilmiştir. İlgili kadroları adaylar nasıl görebilir ve başvurular nasıl yapılacak. Buna göre aşağıda yer almakta olan linki takip edecek olan kişiler tüm kadroları görebilir ve başvurularını tamamlayabilir. İşte Migros iş başvurusu yapma ekranı...