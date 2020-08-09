A101 13 Ağustos A101 kataloğu!

13 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU

A101 13 Ağustos 2020 aktüel kataloğunu incelediğimizde muhteşem ürünlerle dolu dolu bir katalog ile karşılaşıyoruz. Bu ürünler arasında elektronikten mobilyaya, tekstil ürünlerinden oyuncağa bir çok indirimli ürün yer alıyor. Yeni A101 kataloğu olan 13 Ağustos 2020 kataloğunun ilk sayfasını incelediğimizde bizleri elektronik ürünler karşılıyor. Kablosuz görüntü aktarma özellikli, USB üzerinden medya dosyalarını oynatabilen, dahili uydu alıcılı ve 2 yıl garantili HI-LEVEL Full HD Android Smart Led TV 1899 TL. Piranha Bluetooth Mouse 24,95 TL. Mac, Windows ve Android uyumlu Piranha Bluetooth Klavye 49,95 TL. Dahili mikrofonu ile sesli görüşme yapma imkanı sunan, çift hoparlörlü ve 2 yıl garantili Piranha Bluetooth Hoparlör 49,95 TL. GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 49,95 TL. GoSmart 10000 mAh Powerbank 44,95 TL.

Uzaktan kumandalı, Bluetooth üzerinden telefon ile bağlantı kuran ve 2 yıl garantili olan Piranha Bluetooth Selfie Çubuğu 34,95 TL. A101 de bu hafta geçerli olacak 13 Ağustos A101 aktüel kataloğunda çok sayıda elektrikli ev aleti de yer alıyor. Az bulaşık yıkama seçeneği bulunan, tuz ve parlatıcı göstergeli, su taşmasına karşı emniyet sistemli, 12 kişilik yıkama kapasitesine sahip 4 programlı ve 2 yıl garantili SEG Bulaşık Makinesi 1199 TL. Çocuk kilidi, 15 program, ön yıkama, led gösterge ve zaman erteleme gibi özelliklere sahip, 9kg yıkama kapasiteli ve 2 yıl garantili SEG Çamaşır Makinesi 1499 TL. Mekanik kontrollü, 2000 watt gücünde, ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile satışa sunulan, 2 yıl garantili SEG Mekanik Silindirik Termosifon 629 TL. Feliz Smart Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 79,95 TL. Aprilla Erkek Bakım Seti 99,95 TL. Aprilla Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TL. Arzum Epilasyon Aleti 119 TL. Kiwi Mini Tost Makinesi 75 TL. Sinbo Elektrikli Çay Seti 109 TL. Flavel Türk Kahvesi Makinesi 199 TL.