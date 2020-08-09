A101 13 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. A101 13 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli fırsatlar var? A101 13 Ağustos 2020 aktüel katalogları yine Perşembe günü geliyor. Pek çoğunun ısrarla istediği ürünler, uzun zamandır A101'e gelmeyen avantajlı fırsatlar bu hafta A101'de yer almaya hazırlanıyor. A101 13 Ağustos aktüel kataloglarında bu hafta istenen ürünler var. Harika fırsatların yer aldığı ürünlerin ön incelemesi ve katalogların detaylı görselleri ile başlıyoruz.
A101 MARKET BU HAFTA GELECEK ÜRÜNLER NELERDİR?
A101 Aktüel Ağustos 2020 kampanya dönemi içerisinde yer alacak; A101 13 Ağustos 2020 Aktüel Kataloğu kampanyaları arasında görmek istediğiniz ürünlerle alakalı olarak talep ve önerilerinizi bizlere yorum bölümünde yazabilirsiniz.
A101 20 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerli olacak kampanyalı fırsat ürünlerinin yer aldığı; A101 13 Ağustos 2020 Aktüel Kataloğu kampanya görselleri şöyle…
A101 13 Ağustos A101 kataloğu!
A101 13 Ağustos A101 kataloğu!
A101 13 Ağustos A101 kataloğu!
A101 13 Ağustos A101 kataloğu!
A101 13 Ağustos A101 kataloğu!
A101 13 Ağustos A101 kataloğu!
13 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU
A101 13 Ağustos 2020 aktüel kataloğunu incelediğimizde muhteşem ürünlerle dolu dolu bir katalog ile karşılaşıyoruz. Bu ürünler arasında elektronikten mobilyaya, tekstil ürünlerinden oyuncağa bir çok indirimli ürün yer alıyor. Yeni A101 kataloğu olan 13 Ağustos 2020 kataloğunun ilk sayfasını incelediğimizde bizleri elektronik ürünler karşılıyor. Kablosuz görüntü aktarma özellikli, USB üzerinden medya dosyalarını oynatabilen, dahili uydu alıcılı ve 2 yıl garantili HI-LEVEL Full HD Android Smart Led TV 1899 TL. Piranha Bluetooth Mouse 24,95 TL. Mac, Windows ve Android uyumlu Piranha Bluetooth Klavye 49,95 TL. Dahili mikrofonu ile sesli görüşme yapma imkanı sunan, çift hoparlörlü ve 2 yıl garantili Piranha Bluetooth Hoparlör 49,95 TL. GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 49,95 TL. GoSmart 10000 mAh Powerbank 44,95 TL.
Uzaktan kumandalı, Bluetooth üzerinden telefon ile bağlantı kuran ve 2 yıl garantili olan Piranha Bluetooth Selfie Çubuğu 34,95 TL. A101 de bu hafta geçerli olacak 13 Ağustos A101 aktüel kataloğunda çok sayıda elektrikli ev aleti de yer alıyor. Az bulaşık yıkama seçeneği bulunan, tuz ve parlatıcı göstergeli, su taşmasına karşı emniyet sistemli, 12 kişilik yıkama kapasitesine sahip 4 programlı ve 2 yıl garantili SEG Bulaşık Makinesi 1199 TL. Çocuk kilidi, 15 program, ön yıkama, led gösterge ve zaman erteleme gibi özelliklere sahip, 9kg yıkama kapasiteli ve 2 yıl garantili SEG Çamaşır Makinesi 1499 TL. Mekanik kontrollü, 2000 watt gücünde, ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile satışa sunulan, 2 yıl garantili SEG Mekanik Silindirik Termosifon 629 TL. Feliz Smart Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 79,95 TL. Aprilla Erkek Bakım Seti 99,95 TL. Aprilla Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TL. Arzum Epilasyon Aleti 119 TL. Kiwi Mini Tost Makinesi 75 TL. Sinbo Elektrikli Çay Seti 109 TL. Flavel Türk Kahvesi Makinesi 199 TL.
A101 aktüel 13 Ağustos 2020 kataloğunda yer alan indirimli ürünler saymakla bitmiyor. Evlerinizde en büyük yardımcılarınız olacak türden elektrikli ev aletleri ile birlikte mobilya ve dekoratif ürünler de yeni A101 kataloğunda müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kolay kurulum imkanı ile dikkat çeken, 4 katlı, bütün ayakkabılar için ideal olarak tasarlanmış Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TL. Ayakları ayarlanabilen, opak beyaz renkte 4 Kapılı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL. Çok Amaçlı Katlı Düzenleyici 37,50 TL. Dolap İçi Raf 7,50 TL. Çok Amaçlı Çanta 12,95 TL. Alışveriş Çantası 8,95 TL. A101 market yeni kataloğu olan 13 Agustos 2020 kataloğunda çok sayıda tekstil ürünü de bulunuyor. Farklı renk ve desen seçenekleri bulunan Tek Kişilik Nevresim Takımı 64,95 TL. Yıkanabilir ve farklı renk ile desen seçenekleri bulunan Banyo Klozet Takımı 24,95 TL. Kurulama Bezi 6,95 TL.
Keçeli Ütü Masası Kılıfı 9,95 TL. Uzayan Bahçe Hortumu 29,95 TL. Castle Buzluk Termos 74,95 TL. Çift duvar yalıtımlı, çelik gövdeli, sızdırmaz yapısı ile ön plana çıkan Stanley Termos 199,95 TL. A101 13 Ağustos 2020 kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında minikleri sevindirecek ürünler de var. Oyuncak Uzaktan Kumandalı Işıklı Araba 19,95 TL. Oyuncak Olta Seti 7,95 TL. Oyuncak Tavalı Pizza 19,95 TL. Oyuncak Batman, LOL Lisanslı Balon çeşitleri 4,95 TL. 13 Ağustos 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunun bir diğer dikkat çekici ürünleri arasında spor ve egzersiz ürünleri de bulunuyor. Ayarlanabilir Boks Standı Seti 199,95 TL. El Yayı 16,95 TL. Yoga Roller 37,95 TL. AB Roller Mekik Aleti 114,95 TL. Triathlon Dambıl 79,95 TL. Metal Şınav Barı 25,95 TL. Egzersiz Tekerleği 22,95 TL. Pilates Matı 29,95 TL. Atlama İpi 9,50 TL. Direnç Lastiği 18,95 TL. Ayrıca çok sayıda züccaciye ürünü ve valiz çeşitleri yeni A101 aktüel ürünler kataloğu ile müşterilere sunulacak…