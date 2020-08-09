Bim 11-14 Ağustos 2020 aktüel kataloglarında bu hafta önemli indirimler sizleri bekliyor. Haftanın aktüel ürünlerinde yer alan detayların merak edilen detayları hakkında bilgi sahibi olmak için doğru adrestesiniz. Pek çok fırsatın bulunduğu 11-14 Ağustos 2020 Bim aktüel ürünlerine ön inceleme ile birlikte bakıp katalogları görelim. 11 - 14 Ağustos 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin arasında ; Dijitsu 42" FHD Uydu Alıcılı TV, Çok Amaçlı Dolap, 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık, Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Kulaküstü Kablosuz Kulaklık, Smart Saat, Tefal Baskül, Desenli Gaz Lambası, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane dikkatleri çekiyor.