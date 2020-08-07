Türkiye ekonomisine yönelik sistematik saldırıların amacı ne?

Son dakika haberi: Türkiye'nin corona virüs salgınında gösterdiği başarıyı ve ekonomideki toparlanma sürecini hazmedemeyenler bir kez daha karanlık senaryoyu ortaya koydu. Döviz kuru üzerinden ekonomi yönetimi ve Bakan Albayrak hedef alındı. Sosyal medya üzerinden IMF çıkırtanlığına soyunanlar BDDK ve Merkez Bankası'nın attığı adımlar ile duvara tosladı. A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner canlı önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika açıklamaları...

YENİ BİR SİYASİ MÜHENDİSLİK AMAÇLANDI

Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Bir süredir pandemi ile birlikte Türkiye ekonomisinin sırtının yere geleceği, tuş olacağı buradan da yeni bir siyasi planlama ile yeni Türkiye modeli çıkacağını düşünenler hayal kırıklığına uğradılar. Piyasada sonbahara ayarlı bir planlama vardı. Bugün bütün mesele şu; Türkiye ekonomisine üzerine oyun oynayanlar gerek vatandaşın, gerekse ticaret insanlarının çok duyarlı olduğunu biliyorlar. Türkiye'de kura yönelik bir duyarlılık var. Daha önce bu oyun Londra üzerinden tezgahlanıyordu. TL, Londra'ya gidiyordu. Karşılığında buraya bir miktar döviz geliyordu. Bir vadeli takas işlemi yapılıyordu. Londra'da park eden TL yeri geldiğinde Türkiye'ye ayar vermek için kullanılıyordu. Bizden giden para ile biz kendi ayağımıza kurşun sıkılmasına göz yumuyorduk. Ne zamana kadar? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ben bu oyunu bozacağım' dediği ana kadar. " dedi.

BAKAN ALBAYRAK OYUNLARINI BOZDU

Müderrisoğlu, "Bakan Albayrak bu oyunu bozduğundan itibaren canı yanan ve bunun rövanşını almak için bekleyen gruplar var. Pandemi sürecinin yönetiminde çok açık şekilde bankalardan, Türkiye ekonomisinin dinamizmine ve geleceğine yönelik taşın altına koyması yani kredilendirerek sistemde çarkın dönmesi için kamu bankaları eliyle gösterilen inisiyatife destek olmaları beklentisi yansıtıldı. Bunun için de özel bankalar, ama maalesef bunların ağırlıklı bölümü yabancı seymaderin hissedarı olan bankalar. Onlar ayak sürüdüler. Günün sonunda BDDK, bankaların elindeki mevduatların krediye dönüştürülmesine ilişkin oranı yeniden belirlemesi ile bu da Türkiye için hesabı olanlar bakımından hiç de istemedikleri bir sürecin adımı oldu." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN GÜVEN DUYGUSU KIRILMAK İSTENDİ

Müderrisoğlu ayrıca, "Son hadiseyi şöyle yorumlayalım. Londra üzerinden operasyon yapılamadı ama pandemi sürecinde ekonomide çarkların dönmesi için MB sisteme ciddi likidite sağladı. Burada sığ bir piyasada elde biriktirilen TL ile şu gösterilmek istendi 'Hani, Türkiye ekonomisi çıkıştaydı' vatandaş da böyle bir güven duygusu oluşmuştu. Burada tereddüt yaratılmak istendi. Ekonomi yönetimine güveni sarsma niyeti vardı. Bunun da nasıl 2 gündür sahnelendiğini görüyoruz. Pandemi sürecinde normalleşme süreci ile bir ivme yakalanmıştı. Bunun hızını kesmeye dönük bir hamleydi. Yatırım yapan kitlelerde tereddüt uyandırmak şeklinde kitlelere hiza verme amaçlıydı." dedi.

TÜRKİYE'NİN IMF'E GİTMESİ HEDEFLENDİ

Müderrisoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonomik türbülans üzerinden Türkiye'de erken seçim senaryolarına malzeme üretme niyeti de vardı ve Türkiye'yi IMF'e kadar götürerek siyaseti ve ekonomiyi yeniden düzenlemeye yönük bunu da ABD seçimindeki olası Başkan değişimi ile ilişkilendirerek yeni bir Türkiye hayali kuranların Türkiye'yi nereye çekmek istedikleriyle ilgili bir oyunu gördük."

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HEDEF ALINDI

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Türkiye'de bir kur üzerinden ekonomi algısı yapma alışkanlığı var. Dolar yüksekse ekonomi kötü, dolar düşüyorsa ekonomi iyi algısı üzerinden bir muhalefet etme çabası var. Bu çaba öyle bir noktaya geliyor ki, adam kendi milli parası değer kaybediyor diye zil takıp oynuyor. Biz bunları görüyoruz. Bunları bir yere konumlandıralım. Böyle insanlar aramızda yaşıyor. Şimdi tabi kur üzerinden bu algı devam ederken düşünün dolar yükselinde ekonomi kötü, düşünce iyi. Dolar 1 TL olsa şimdi ekonomimiz çok mu iyi olacak? Üretim duracak, ithalat patlayacak vs... Kur üzerinden muhalefet etme çabası bizi buraya getirdi. Şimdi meseleye gelelim. En büyük küresel krizi yaşıyoruz. Türkiye bu krizi sağlık altyapısı dahil olmak üzere çok aktif dinamik bir şekilde iyi yönetti. Bu rahatsız etti. Hep pandemiye yenilelim, ekonomi çöksün. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ortadan kalsın diye bir düşünce vardı. Halbuki bu süreçte bizim başarımızı sağlayan en büyük etmenlerden biri bu sistemdi. Çünkü aktif ve dinamik kararlar alınarak süreç işlendi." dedi.

TÜRKİYE KENDİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KURMUŞ DURUMDA

Erdem, "Bakan Albayrak'ın hedef tahtasına oturtulmasının nedeni nedir? Çünkü milliler. Gözünü Hong Kong'a, New York'a, Londra'ya dikmiş insanlar değiller. Milliler. Milli oldukları için de hedef tahtasındılar. Milli duruşları sebebiyle SWAP piyasasını kuruttuk. TL ile istedikleri gibi oynuyorlardı. Artık oynuyamıyorlar. Biz her Ağustos'ta bunu yaşıyoruz. Eski Türkiye yok ama hemen kurumlar bir araya gelip tedbirleri alıyorlar. Türkiye kendi bağışıklık sistemini kurmuş durumda." ifadelerini kullandı.